  • 13.09.2026, 11:48:32
  • /
  • OTS0013

AK-Präsident Stangl zum Insolvenzentgeltfonds: „Es ist nicht Aufgabe des Rechnungshofes, arbeitsrechtliche Ansprüche anzugreifen“

Das ist kein Wunder, denn der IEF wurde über die Jahre hinweg ausgehungert. Die Beiträge der Unternehmen sinken, während die Ausgaben durch Insolvenzen weiterhin gegeben sind

AK-Präsident Andreas Stangl

1/3
Linz (OTS) - 

Dem Insolvenzentgeltfonds (IEF) droht das Geld auszugehen, kritisierte zuletzt der Bundesrechnungshof. „Das ist kein Wunder, denn der IEF wurde über die Jahre hinweg ausgehungert. Die Beiträge der Unternehmen sinken, während die Ausgaben durch Insolvenzen weiterhin gegeben sind“, sagt Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Der Beitrag der Unternehmen zur Insolvenzabsicherung der Beschäftigten muss erhöht werden. Für Präsident Stangl ist auch klar, dass die ständige Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten die soziale Absicherung der Beschäftigten verschlechtert.

Massive Kritik am Rechnungshof
Er übt auch massive Kritik am Bundesrechnungshof, weil dieser arbeitsrechtliche Ansprüche der Arbeitnehmer:innen nun kürzen möchte. „Wir werden nicht zulassen, dass die Arbeitnehmer:innen für die Managementfehler bei KIKA/Leiner oder des Herrn Pierer zahlen sollen“, zeigt sich Präsident Stangl verärgert.

Geschaffen wurde der IEF, damit Arbeitnehmer:innen im Falle einer Insolvenz nicht um ihre Ansprüche umfallen. Diese umfassen beispielsweise auch Zeitguthaben, Urlaubsersatzleistung, Kündigungsentschädigung und die Abgeltung der Abfertigung alt. „Wir werden nicht akzeptieren, dass es zu weiteren Leistungskürzungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommt, um weitere Geschenke für die Arbeitgeber zu finanzieren“, stellt Präsident Stangl klar.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Isabell Falkner
Telefon: +43 (0)664/8237996
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Oberösterreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Isabell Falkner
Telefon: +43 (0)664/8237996
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright