Erfolgreiche European Bike Week 2026 geht mit großer Parade ins Finale

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Die bewährte Zusammenarbeit von Harley-Davidson, den Behörden, Tourismusverbänden und zahlreichen regionalen Partnern hat auch die 28. European Bike Week zu einem besonderen Highlight des Kärntner Spätsommers gemacht. Heute, Samstag, 12. September, findet das traditionsreiche Motorradevent mit der großen Parade seinen chromblitzenden Abschluss. Tausende Biker:innen sorgen mit ihren glänzenden Maschinen bereits beim Start um 12:00 Uhr für ein beeindruckendes Bild. Die European Bike Week hat damit erneut eindrucksvoll gezeigt, welche internationale Strahlkraft das Event für die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See und für ganz Kärnten entwickelt hat.

Starker Impuls für den touristischen Spätsommer

„Die European Bike Week ist jedes Jahr ein außergewöhnlicher Impuls für den Kärntner Tourismus. Die internationale Bekanntheit der Veranstaltung sorgt für eine enorme Aufmerksamkeit und bringt Gäste aus ganz Europa aber auch aus Fernmärkten wie den USA, Kanada, Australien, Asien und den Arabischen Emiraten nach Kärnten. Besonders erfreulich ist, dass davon nicht nur die Region rund um den Faaker See, sondern viele Betriebe und Regionen im gesamten Bundesland profitieren“, betonen Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Auch heuer gehen 150.000 Nächtigungen mit einer Gesamtwertschöpfung von rund 30 Millionen Euro auf das Konto der Kult-Veranstaltung. Die internationale Medienpräsenz und die zahlreichen Beiträge in den sozialen Netzwerken tragen dazu bei, Kärnten als attraktive Urlaubsdestination und herzliches Gastgeberland weltweit sichtbar zu machen.

Sechs Tage voller Motorradleidenschaft

Sven Kielgas, Eventkoordinator von Harley-Davidson Europe, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Die European Bike Week ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Termin. Sechs Tage lang dreht sich alles um Motorräder, Musik, gemeinsame Erlebnisse und die Leidenschaft für Harley-Davidson. Die Probefahrten mit den aktuellen H-D Modellen, die Offroad Experience mit den Adventure-Bikes, die neue Kooperation mit JEEP, die lässige Off Road Probefahrten möglich gemacht hat und das abwechslungsreiche Musikprogramm auf unseren Bühnen wurden von den Besucher:innen sehr gut angenommen. Wir bedanken uns bei allen Partnern, Behörden, Betrieben und natürlich bei den vielen Biker:innen, die diese Woche wieder zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht haben.“

Nach der Bike Week ist vor der Bike Week

Mit dem Ende der 28. European Bike Week ist die Motorradleidenschaft in Kärnten noch lange nicht vorbei. Die Vorbereitungen für die nächste Auflage laufen bereits an. Termin vormerken: Die 29. European Bike Week findet von 7. bis 12. September 2027 statt.

Damit wird Kärnten auch im kommenden Jahr wieder zum internationalen Hotspot der Bikerszene und zum Treffpunkt für Motorradfans aus ganz Europa und darüber hinaus