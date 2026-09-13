- 13.09.2026, 10:30:32
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REMINDER: PK mit FBM Holzleitner: Studienpräsentation „Frauen in Aufsichtsräten“, Morgen, 10:00 Uhr
Für morgen um 10:00 Uhr lädt die Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner, zu einer Pressekonferenz ein. Dabei werden die Ergebnisse der neuen FORBA-Studie „Frauen in Aufsichtsräten“ präsentiert.
Ihre Gesprächspartnerinnen:
- Eva-Maria Holzleitner (Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung)
- Bernadette Allinger (Studienautorin, FORBA)
- Brigitte Ederer (Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB-Holding)
Termin für Medien:
10:00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Veranstaltungssaal, 2. OG, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien (Einlass ab 09:30 Uhr)
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte um Akkreditierung unter [email protected]
Bitte weisen Sie beim Betreten Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: [email protected]
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