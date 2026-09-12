  • 12.09.2026, 13:42:32
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NEOS-Liste zur Klagenfurt-Wahl steht fest: Gratulation an Spitzenkandidat Janos Juvan

Janos Juvan mit 98,4 Prozent zum NEOS-Spitzenkandidaten für Klagenfurt gewählt – Gratulation von Generalsekretär Hoyos

Wien (OTS) - 

Bei der heutigen NEOS-Landesmitgliederversammlung von NEOS Kärnten wurde Landessprecher Janos Juvan mit 98,4 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Klagenfurt-Wahl gewählt. Auf Listenplatz zwei folgt Iris Glanzer, auf Listenplatz drei Robert Zechner.

Gratulationen an Juvan und die weiteren NEOS-Kandidaten und -Kandidatinnen kommen von NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos: „Ich gratuliere Janos Juvan herzlich zu diesem Ergebnis. Er hat schon in den letzten Jahren gezeigt, dass es sich lohnt, im Klagenfurter Gemeinderat keine Ruhe zu geben. Er sieht die Möglichkeiten für Klagenfurt und spricht dabei auch die Zustände in der Landeshauptstadt in aller Klarheit an – egal ob bei den Schulen, bei den Stadtfinanzen oder beim Wohnungsmarkt. Während sich immer mehr Menschen von der Rathauspolitik abwenden oder über die Zustände in ihrer Stadt nur noch den Kopf schütteln, braucht es starke NEOS, die diese Zustände nicht verwalten, sondern anpacken und Probleme lösen.“

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