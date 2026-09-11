  • 11.09.2026, 17:09:02
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VÖZ: Media Connect wichtiger Zukunftsimpuls

Design. ORF-Generaldirektor Pig hat Notwendigkeit für eine Gesamtreform erkannt

Wien (OTS) - 

Die bemerkenswerte Abschlussrede des designierten ORF-Generaldirektors Clemens Pig im Rahmen des ORF-Zukunftsforums von Vizekanzler Andreas Babler hat wichtige Zukunftsimpulse für die weitere Zusammenarbeit zwischen dem ORF und Medienunternehmen verlegerischer Herkunft beinhaltet. Vizekanzler Babler hatte zu einer zweitägigen originellen, bunten Konferenz bei der auch in studentischen Workshopformaten über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nachgedacht wurde, eingeladen. Wenngleich manche Beiträge bzw. Vorschläge die Phantomschmerzen einer längst vergangenen monopolistischen Grundhaltung erkennen ließen, so stellten die Redebeiträge der SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und des designierten ORF-Generaldirektors Clemens Pig erfrischende und ermutigende Kontrapunkte zur Weiterentwicklung des Medienstandortes dar.

„Insbesondere das von Pig vorgeschlagene Projekt Media Connect scheint für alle Marktteilnehmer interessant zu sein. Dieses könnte den Startschuss für eine neue mögliche Kooperation, die vom klaren Bekenntnis zur Ko-Existenz am österreichischen Medienmarkt getragen ist, darstellen. Die gemeinsame Weiterentwicklung der digitalen Öffentlichkeit erfordert einerseits eine Schärfung des öffentlich-rechtlichen Profils und einer Verankerung der Kooperation im Auftrag und andererseits behutsame gesetzliche Maßnahmen und keine Schrankenlosigkeit für den ORF", so VÖZ-Präsident Rainer Nowak nach dem ORF-Zukunftsforum. „Der VÖZ ist jedenfalls bereit in einen professionellen Stakeholderdialog mit ORF aber auch in weiterer Folge mit den politischen Parteien einzutreten, um eine erforderliche Gesamtreform des ORF zu begleiten“, so Nowak abschließend.

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