WKÖ-Experte: Beschäftigung Älterer steigt stark, Bestrafungssysteme sind stets kontraproduktiv

Wien (OTS) -

„Wir wissen aus Erfahrung, dass Bestrafungssysteme so gut wie immer kontraproduktiv sind. Gerade in konjunkturell schwierigen Zeiten ist der Ruf nach einem Bonus-Malus-System für die Beschäftigung älterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der falsche Weg“, sagt Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Dazu kommt: „Die Zahlen zeigen, dass die Beschäftigung Älterer deutlich zunimmt. Und das ganz ohne Zwang und in der längsten Konjunkturflaute seit 80 Jahren.“

So waren Ende Juni des Vorjahres 76.596 Frauen im Alter von 60-64 Jahren erwerbstätig. Ein Jahr später sind es – vor allem durch die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen – bereits 94.686. „Das heißt, es sind nahezu 20.000 Frauen in der Gruppe der über 60-Jährigen mehr erwerbstätig als vor einem Jahr. Das zeigt, dass die Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters wirkt und der Arbeitsmarkt dies gut aufnimmt“, so Gleißner.

Aufgrund der nach wie vor schwachen Konjunktur hat auf der anderen Seite auch die Arbeitslosigkeit zugenommen. Hier sei der verstärkte Einsatz von Instrumenten nötig, die tatsächlich wirken. „Evaluierungen haben ergeben, dass die Eingliederungsbeihilfe ein besonders erfolgreiches Arbeitsmarktinstrument für die Wiedereingliederung von Personen im Alter von 55+ ist. Ein verstärkter Einsatz dieses Instruments wäre daher wünschenswert“, sagt Gleißner. (PWK433/DFS)