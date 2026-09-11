ÖGB-Kemperle: Wer Frauen mit 50+ keinen Job gibt, soll dafür zahlen

Wien (OTS) -

Beim heutigen Pressegespräch von Christine Mayrhuber, Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer wurden mehr Jobs, mehr Chancen und mehr Respekt für Frauen 50+ am Arbeitsmarkt gefordert. Die Vorsitzende der ÖGB-Pensionist:innen, Monika Kemperle, unterstützt diese Forderungen ausdrücklich.

„Viele Frauen über 50 werden vom Arbeitsmarkt verdrängt. Da ist es völlig realitätsfremd, gleichzeitig über längeres Arbeiten oder ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter zu diskutieren“, sagt Monika Kemperle.

Bonus-Malus-System für Betriebe

Kemperle fordert daher ein Bonus-Malus-System für Betriebe. Unternehmen, die ältere Arbeitnehmer:innen beschäftigen und halten, sollen belohnt werden. Wer ältere Beschäftigte verdrängt oder erst gar nicht beschäftigt und die Kosten der Allgemeinheit überlässt, soll einen finanziellen Beitrag leisten.

„Wer Verantwortung übernimmt, soll belohnt werden. Wer ältere Arbeitnehmer:innen aufs Abstellgleis schiebt, soll dafür zahlen“, so Kemperle.

Altersgerechte Arbeitsplätze schaffen

Gleichzeitig brauche es mehr alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze. „Das eigentliche Problem ist nicht, dass ältere Arbeitnehmer:innen nicht arbeiten wollen, sondern fehlende Chancen und Arbeitsplätze, auf denen Menschen gesund bis zur Pension arbeiten können“, betont Kemperle.

Finger weg von den Pensionen

Deutliche Kritik übt Kemperle am Schlechtreden des öffentlichen Pensionssystems und an Forderungen nach einem höheren gesetzlichen Pensionsantrittsalter.

„Die Pensionen sind finanzierbar. Statt das Regelpensionsalter zu erhöhen oder Menschen in private Vorsorge zu drängen, müssen wir die Beschäftigung steigern und das öffentliche Pensionssystem absichern. Wer Geld für das Budget sucht, soll bei großen Vermögen und Millionenerbschaften hinschauen und nicht bei Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen, die ohnehin einen großen Beitrag leisten“, sagt Monika Kemperle.

„Frauen 50+ brauchen endlich mehr Jobs, mehr Chancen und mehr Respekt. Das wäre die richtige Antwort auf die Herausforderungen am Arbeitsmarkt und bei den Pensionen“, ist Kemperle überzeugt.

Der ÖGB fordert:

Bonus-Malus-System für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen

Mehr alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze

Mehr Chancen für Frauen 50+ am Arbeitsmarkt

Keine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters

Stärkung des öffentlichen Pensionssystems

Vermögensbezogene Steuern statt Belastungen für Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.

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