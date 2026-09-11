Hammer/Grüne zu steigenden Öl- und Gaspreisen: Expert:innen warnen vor teurem Winter – Menschen zahlen Preis für Untätigkeit der Regierung

Wien (OTS) -

„Zahlreiche Expert:innen, wie etwa gestern Walter Boltz in der ZIB2, warnen aufgrund der hohen Energiepreise vor einem teuren Winter. Die Regierung weiß genau was hier passiert und trotzdem treiben sie die Menschen weiter in die teure Abhängigkeit. Anstatt den Erneuerbaren-Turbo auszufahren, werden Abhängigkeiten weiter einzementiert“, sagt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen. „Öl oder Gas aus Kriegsgebieten ist teuer und dreckig. Spätestens nach der russischen Invasion und dem Iran-Krieg ist doch allen klar: Strom aus Wind und Sonne ist immer günstiger als Putin-Gas und Saudi-Öl“, sagt Hammer und fordert einen Turbo beim Ausbau erneuerbarer Energien.

„Wenn Menschen für den nächsten Winter vorsorgen wollen und aus ihren Öl- oder Gasheizungen aussteigen bzw. ihre Gebäude thermisch sanieren wollen, gibt es keinen einzigen Cent von der Regierung. Seit Februar ist kein Geld da für die thermische Sanierung und seit Juli gibt es nichts mehr für den Heizkesseltausch. So wird das bis Ende des Jahres auch bleiben, wenn die Regierung jetzt kein Sofortprogramm startet. Aber es braucht nicht nur Förderungen. Die Regierung hat gesetzliche Maßnahmen versprochen – doch davon fehlt weiter jede Spur. Wir haben deswegen einen umfassenden Gesetzesantrag zum Ende von fossilen Heizungen in Österreich eingebracht“, sagt Hammer.

„Hier geht es neben klimapolitischen Entscheidungen auch um Leistbarkeit, stabile Versorgung und Sicherheit. Die Regierung muss endlich ins Tun kommen, statt im Rückwärtsgang zu verharren. Denn es zahlen schon wieder die Menschen in Österreich den Preis für diese Abhängigkeit“, stellt Hammer abschließend fest.