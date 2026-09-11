Menschen mit Behinderung als aktive Innovator*innen: Ars Docendi Anerkennungspreis für Lehrformat der FH Technikum Wien

Wien (OTS) -

Am 8. September 2026 wurde ein Team der FH Technikum Wien beim Ars Docendi-Staatspreis mit dem Anerkennungspreis für exzellente Lehre für das Lehrformat ASSIST HEIDI ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien statt. Die Auszeichnungen wurden von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner überreicht. Martin Deinhofer, Alija Sabic, Oliver Klein und Susanne Buchner-Sabathy vom ASSIST HEIDI-Lehrenden-Team haben den Preis entgegengenommen; ebenso von der FH Technikum Wien anwesend waren die Geschäftsführer Florian Eckkrammer, Horst Rode, Rektorin Silvia Geyer, Fakultätsleitung Michael Windisch, sowie die Leitung des Teaching and Learning Centers Silvia Lingo. Es ist bereits der 3. Preis innerhalb eines Jahres für das erfolgreiche Team.



Auszeichnung für gesellschaftsorientierte, inklusive Hochschullehre und Internationalisierung



ASSIST HEIDI – Co-Designing and Implementing Assistive Tools for People with Disabilities – wurde in der Kategorie „Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsorientierte Lehre“ gewürdigt. Das problemzentrierte und internationale Lehrformat vereint internationale Studierende und Co-Designer*innen mit Behinderung. In interdisziplinären Teams und vier Co-Design-Sessions entwickeln sie technische Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung unter Einsatz von Mikrocontrollertechnik oder 3D-Druck. In realen Anwendungsfällen entstehen adaptierte Joysticks für Rollstuhl oder Gaming oder taktile Spiele für Menschen mit Sehbehinderung unter einer offener Lizenz. Dabei wird gesellschafts- und nachhaltigkeitsorientierte Lehre praktisch erlebbar und Inklusion und digitale Teilhabe in Bildung und Alltag gefördert. Die Zusammenarbeit in internationalen Teams fördert den interkulturellen Austausch im Rahmen von Internationalisierung zu Hause.

Bisher konnten über 90 nationale und internationale Studierende in fünf Semesterkursen und zwei Summer Schools von dem Lehrformat profitieren.



Offene, verantwortungsvolle Innovation



Die Jury würdigte insbesondere den Co-Design-Ansatz auf Augenhöhe: Menschen mit Behinderungen agieren als aktive Innovator*innen, während Studierende die soziale Relevanz ihrer ingenieurwissenschaftlichen Arbeit unmittelbar erleben. So wird Technik zum Mittel für Inklusion, Selbstbestimmung und gegenseitiges Verständnis. Diversität wird als Stärke genutzt und fördert Future Skills wie Teamfähigkeit und Inclusive Design.

Das Open-Source-Prinzip stellt sicher, dass Wissen geteilt und weiterentwickelt werden kann – ein direkter Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit und globaler Teilhabe entlang der SDGs 4 (Hochwertige Bildung), 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und 10 (Weniger Ungleichheiten).



Das Team hinter ASSIST HEIDI



Bildtext zu Bild “AH-Gruppenfoto”: Sarah Langer, Martin Deinhofer, Alija Sabic (hinten, links), Natascha Toman, Oliver Klein (vorne links), Erich Schmid (posthum) (Bilderrahmen) und Susanne Buchner-Sabathy (rechts, © Julia Haimburger).



Die FH Technikum Wien bedankt sich bei allen Studierenden, Co-Designer*innen, Partnerinstitutionen und Unterstützer*innen, die eine erfolgreiche Umsetzung ermöglichen.



Über den Ars Docendi-Staatspreis



Mit dem Ars Docendi-Staatspreis würdigt das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung seit 2013 das besondere Engagement und die exzellenten Leistungen von Lehrenden an österreichischen Hochschulen. Die Auszeichnung unterstreicht den Stellenwert exzellenter Lehre und macht herausragende Beispiele sichtbar.



Bilder zum Ars Docendi 2026:

https://cloud.technikum-wien.at/s/petcg2ecSYzTMSC

Fotocredit: Jeweils Laut Bild-Dateinamen



Druckfähiges Bildmaterial zur FH Technikum Wien:

https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df

Fotocredit: FH Technikum Wien



Über die FH Technikum Wien



Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon über 1.000 Frauen, in mehr als 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tages-, Abendform oder dual angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle. Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.



Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

Weitere Informationen: www.technikum-wien.at



Weiterführende Informationen:



APA-Presseaussendung – Ars Docendi 2026 Bundesministerium Frauen, Wissenschaft und Forschung



Bilder - Verleihung des Ars Docendi Staatspreise für exzellente Lehre am 8. September 2026 - Bundesministerium Frauen, Wissenschaft und Forschung



ASSIST HEIDI - Konzepteinreichung im Atlas der guten Lehre



Poster Lehrformat ASSIST HEIDI



Auszeichnungen Ars Docendi 2026



Broschüre - Ars Docendi 2026



Course ASSIST HEIDI – Designing and implementing Assistive Tools for people with disabilities



Newsletter ASSIST HEIDI Summer School 2025: Barrierefreies Gaming im Fokus



Newsletter ASSIST HEIDI Summer School 2022



Auszeichnungen für ASSIST HEIDI:

Weitere Infos:

LinkedIn: #assistheidi



Rückfragen & Kontakt



FH Technikum Wien

Martin Deinhofer, MSc

Senior Lecturer / Researcher & Leiter des Projekts Inclusion International

Telefon: +43 1 333 40 77 - 2693

E-Mail: [email protected]