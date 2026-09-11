SPÖ-Herr: Mit der SPÖ in der Regierung gibt es endlich ein Klimagesetz

Wien (OTS) -

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr weist die Vorhaltungen der Grünen-Klubobfrau Gewessler in Sachen Klimaschutz zurück. „Seit 2.000 Tagen, fünf grünen Regierungsjahren und fünf Jahren Gewessler als Klimaministerin steht Österreich ohne gesetzliche Klimaziele da. Jetzt bekommt Österreich dank der SPÖ in der Regierung endlich ein Klimagesetz, in dem das Ziel Klimaneutralität 2040 verankert ist“, betont Herr. Damit wird ambitionierter Klimaschutz endlich gesetzlich festgeschrieben, und das Klimaziel 2040 kommt raus aus der grünen Schlagzeile und wird endlich gesetzlich verankert. Der Ministerrat hat eine Einigung auf ein Klimagesetz am Mittwoch beschlossen. (Schluss) wf/lw