  • 11.09.2026, 11:13:32
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ALBERTINA: Rekorde beim Fundraising Dinner zum 250-Jahr-Jubiläum

440 Gäste und Rekorderlös für die Erweiterung der Sammlung

Generaldirektor Ralph Gleis mit Künstlerin Conny Maier, die im kommenden Jahr in der ALBERTINA ausstellen wird.
Wien (OTS) - 

Im Jubiläumsjahr der ALBERTINA lud Generaldirektor Ralph Gleis gemeinsam mit Edith Hlawati, Präsidentin der Freunde der ALBERTINA, am Donnerstag, 10. September 2026, zum Fundraising Dinner. Der festliche Abend mit einem Besucherrekord von 440 Gästen stand ganz im Zeichen des 250-jährigen Bestehens des Museums und verband den Blick auf die Geschichte des Hauses mit einem klaren Auftrag für die Zukunft.

Der diesjährige Rekord-Erlös von Euro 417.000 dient dem Ankauf von Joyce Pensatos monumentaler Arbeit Mickey for Micky aus dem Jahr 2013. Die über vier Meter lange und fast drei Meter hohe Arbeit in Kohle und Pastell auf Papier erweitert die Sammlung der ALBERTINA um eine bedeutende weibliche Position der Gegenwartskunst.

„250 Jahre ALBERTINA bedeuten für mich nicht nur, auf eine einzigartige Sammlungsgeschichte zurückzublicken, sondern vor allem Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen. Mit Joyce Pensato können wir eine bedeutende Künstlerin für unsere Sammlung gewinnen, die bislang darin noch nicht vertreten ist. Es ist mir ein besonderes Anliegen, bestehende Lücken zu schließen und Künstlerinnen in unseren Ausstellungen wie auch in unserer Sammlung künftig noch stärker sichtbar zu machen. Unsere Förderinnen und Förderer ermöglichen uns mit ihrem Engagement, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, so Ralph Gleis, Generaldirektor der ALBERTINA.

Mit Mickey for Micky knüpft die ALBERTINA gleich an mehrere Schwerpunkte ihrer Sammlung an. Pensato, die aktuell auch in der Ausstellung KAWS. Art and Comix zu sehen ist, beschäftigte sich seit den 1970er-Jahren mit bekannten Cartoonfiguren und unterzog die Ikonen amerikanischer Populärkultur einer radikalen malerischen Transformation. Die große Papierarbeit verweist zurück auf die Anfänge der vor 250 Jahren gegründeten Sammlung. Zudem ergeben sich sowohl Bezüge zu den Pop-Art-Beständen der ALBERTINA mit Werken von Andy Warhol und anderen als auch zur österreichischen Kunst, etwa zu Gottfried Helnwein.

Zum Fundraising Dinner konnten erneut zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft begrüßt werden, darunter Andreas Gursky, Xenia Hausner, Conny Maier, Kennedy Yanko, Eddy Martinez, Stefan Bachmann, Magnus Brunner, Eva und Christoph Dichand, Cornelius Grupp, Hans Peter Haselsteiner, Annette Mann, Lukas und Oriane Schullin, Werner Trenker, Alexandra und Matthias Winkler sowie zahlreiche weitere Künstler:innen, Sammler:innen, Mäzen:innen und Unterstützer:innen der ALBERTINA.

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Dr. Daniel Benyes
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Vorschau Bild von Generaldirektor Ralph Gleis mit Künstlerin Conny Maier, die im kommenden Jahr in der ALBERTINA ausstellen wird. [Bild, 1.4MB]
Vorschau Bild von Generaldirektor Ralph Gleis mit dem deutschen Fotografen Andreas Gursky, dem die ALBERTINA im kommenden Jahr eine Ausstellung widmet. [Bild, 1.15MB]
Vorschau Bild von Blick von der Bastei der ALBERTINA auf die Rede des Gastgebers und Generaldirektors Ralph Gleis [Bild, 2.83MB]

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