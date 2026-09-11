Pröll: Public AI gewinnt eAward 2026

Wien (OTS) -

Die Public AI Initiative des Bundeskanzleramtes (BKA) und des Bundesrechenzentrums (BRZ) ist Gewinner des eAward 2026. Das gemeinsame Projekt „Public AI Initiative und LLM as a Service“ setzte sich beim österreichischen IT-Wirtschaftspreis in der Kategorie „Services und Prozesse“ durch. Zwei weitere Anwendungen der Public AI Initiative waren ebenfalls nominiert: „KI-SUN – Künstliche Intelligenz für Schulungsunterlagen“ in der Kategorie „Zukunftstechnologien“ sowie „ELAK KI Inside – Der ELAK wird intelligent“ in der Kategorie „Zusammenarbeit und Organisation“.

Damit erhält die österreichische Public AI Initiative bereits die zweite Auszeichnung innerhalb einer Woche: Am 3. September wurde sie beim 25. eGovernment-Wettbewerb im Rahmen des Ministerialkongresses in Berlin in der Kategorie „Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

„Wir bauen Künstliche Intelligenz in der Verwaltung nicht als Sammlung einzelner Insellösungen auf. Mit Public AI schaffen wir gemeinsame, sichere und souveräne Grundlagen, die von der gesamten Verwaltung genutzt werden können. Dass dieser Ansatz innerhalb weniger Tage bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet wird, bestätigt unseren Weg. Entscheidend ist aber der konkrete Nutzen: KI soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten und Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen einfachere und bessere digitale Services ermöglichen“, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll anlässlich der Auszeichnung.

Public AI: gemeinsame Infrastruktur statt Einzellösungen

Mit der Anfang 2026 gestarteten Public AI Initiative verfolgt Österreich einen gemeinsamen Ansatz für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Alle 13 Bundesressorts tragen die Initiative mit. Gleichzeitig erfolgt eine koordinierte Vorgangsweise mit den Bundesländern, weiteren Gebietskörperschaften und den obersten Organen. Ziel ist es, Erfahrungen und Lösungen gemeinsam nutzbar zu machen und geeignete KI-Anwendungen und Shared Services möglichst breit und skalierbar einzusetzen.

Eine zentrale technologische Grundlage bildet „LLMaaS – Large Language Model as a Service“ des Bundesrechenzentrums. Über diese zentral bereitgestellte KI-Infrastruktur können Sprachmodelle sicher und souverän für unterschiedliche Anwendungen der Verwaltung genutzt werden. Damit muss nicht jede Behörde eigene technische Lösungen aufbauen.

Die Initiative verbindet diese gemeinsame technologische Basis mit Governance, Kompetenzaufbau und konkreten Anwendungen. Mit GovGPT und dem Public AI Assistant ida sind erste Anwendungen bereits im Einsatz. Mit KI im elektronischen Akt wird der Ansatz unmittelbar in einen zentralen Arbeitsprozess der Bundesverwaltung weitergeführt.

KI-SUN: Wissen dort verfügbar machen, wo es gebraucht wird

Mit „KI-SUN – Künstliche Intelligenz für Schulungsunterlagen“ war ein weiterer Anwendungsfall der Public AI Initiative für den eAward 2026 nominiert. Der KI-gestützte Wissensassistent unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesverwaltung dabei, Informationen aus umfangreichen Schulungsunterlagen, Richtlinien, Erlässen und weiteren internen Vorgaben rasch zu finden.

Fragen können in natürlicher Sprache gestellt und im Dialog mit dem Assistenten bearbeitet werden. KI-SUN steht seit Dezember 2024 rund 180.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesverwaltung zur Verfügung und wird laufend funktional weiterentwickelt. Ziel ist es, Wissen schneller zugänglich zu machen, Einarbeitungszeiten zu verkürzen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Arbeitsalltag zu unterstützen.

ELAK KI Inside: Künstliche Intelligenz direkt im elektronischen Akt

Auch „ELAK KI Inside – Der ELAK wird intelligent“ wurde beim eAward 2026 nominiert. Der Elektronische Akt ist seit 2004 eine zentrale Arbeitsgrundlage der österreichischen Bundesverwaltung und bildet aktenbasierte Verwaltungsprozesse digital ab.

Mit ELAK KI Inside werden zunächst drei KI-basierte Assistenzfunktionen umgesetzt: Chatten mit dem Team-Room, Chatten mit dem Akt sowie Chatten mit der Hilfe. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können damit direkt aus dem ELAK heraus in natürlicher Sprache auf relevante Informationen zugreifen. Inhalte, die bislang manuell gesucht und zusammengeführt werden mussten, können dadurch schneller erschlossen und für die weitere Bearbeitung aufbereitet werden.

Der Anwendungsfall zeigt den nächsten Entwicklungsschritt von Public AI: Künstliche Intelligenz wird nicht als eigenständiges Zusatzangebot eingesetzt, sondern direkt in bestehende Arbeitsprozesse und Fachanwendungen der Verwaltung integriert.

Über den eAward

Der eAward wird seit 2005 vom Fachverlag Report gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung vergeben und zeichnet Digitalisierungsprojekte mit hohem Kundennutzen aus. Die Kategorie-Sieger werden von einer unabhängigen Jury aus Expertinnen und Experten aus IKT und Kommunikation, Medien, Beratung und Bildung ermittelt.