AVISO: Arbeitsbesuch von EU-Ratspräsident Costa bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 15. September 2026, empfängt Bundeskanzler Christian Stocker den Präsidenten des Europäischen Rates António Costa, der im Rahmen seiner „Tour des Capitales“ nach Wien kommt. Nach dem Arbeitsgespräch sind Pressestatements geplant.



Termin für Medien:

11.00 Uhr

PRESSESTATEMENTS mit EU-Ratspräsident Costa und Bundeskanzler Stocker

Sprachen: Deutsch, Englisch mit Simultandolmetschung

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.15 Uhr)

Hinweise zu Hostterminen, Fotos und audiovisuellem Material

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Der ORF und die APA werden audiovisuelles Material von der Begrüßung und vom Beginn des Arbeitsgesprächs kostenfrei zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse an Bewegtbildern [email protected] oder [email protected] . Fotos stehen unter www.apa-images.at oder news.newsdesk.apa.atzur Verfügung. Bei Fragen zum Foto-Download wenden Sie sich bitte direkt an das Customer Solution Team via [email protected] oder 01/36060-5959.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).