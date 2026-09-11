Reiter: Wiederherstellung der Natur funktioniert nur praxisorientiert, regional abgestimmt und im Verbund mit Betroffenen

Wien (OTS) -

“Die Wiederherstellung der Natur funktioniert nur praxisorientiert, in regionaler Abstimmung und im gemeinsamen Verbund mit den Betroffenen”, hält ÖVP-Umweltsprecherin Carina Reiter fest. Österreich hat dabei in der Vergangenheit bereits viel erreicht, vor allem durch das Setzen von Anreizen anstelle von Bevormundung. Reiter: “Vernunft und Sachverstand stehen im Vordergrund. Davon zeugen auch die jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit in unseren Gemeinden, der heimischen Land- und Forstwirtschaft sowie die Investitionen in die Wasserwirtschaft.” Projekte wurden und werden dabei gemeinsam mit den Betroffenen umgesetzt. “Gerade unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wissen, was vor Ort konkret machbar und sinnvoll ist. Auf diesen erfolgreichen österreichischen Weg können wir stolz sein und diesen wollen wir auch in Zukunft fortsetzen”, betont die ÖVP-Mandatarin.

Zur EU-Wiederherstellungsverordnung sagt Reiter: “Hier handelt es sich um geltendes EU-Recht, Österreich erfüllt seine Verpflichtungen und hat den Planentwurf rechtskonform übermittelt. Gleichzeitig ist klar: Wiederherstellung braucht auch eine entsprechende Finanzierung. Die EU ist daher gefordert, eine langfristige und ausreichende Finanzierung zur Erreichung der Wiederherstellungsziele sicherzustellen und bewährte österreichische Instrumente abzusichern. Insbesondere müssen die Mittel für die Gemeinsame Agrarpolitik und erfolgreiche Maßnahmen wie das Agrarumweltprogramm ÖPUL (Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft) langfristig gesichert und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet werden”, so die ÖVP-Umweltsprecherin.

Abschließend unterstreicht Reiter: “Die Volkspartei steht für einen Weg, der von einem ausgewogenen Gleichgewicht zwischen den ökologischen Zielen sowie den Interessen unserer Gemeinden und unserer Land- und Forstwirtschaft geprägt ist. Diesen Weg wollen und werden wir erfolgreich im Interesse Österreichs fortsetzen.” (Schluss)