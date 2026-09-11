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AVISO: 15.9., 17:00, Kamingespräch mit dt. Bundestagsabg. Leon Eckert (Bündnis 90/Die GRÜNEN) und David Stögmüller (Grüner Parlamentsklub)

Europa unter Druck – Sind unsere Gesellschaften krisenfest?

Wien (OTS) - 

David Stögmüller, Sprecher der Grünen für Landesverteidigung, lädt zu einem Kamingespräch mit dem deutschen Bundestagsabgeordneten Leon Eckert (Bündnis 90/Die GRÜNEN) ein.

Thema: Europa unter Druck – Sind unsere Gesellschaften krisenfest?

Zeit: Dienstag, 15. September 2026, 17:00–19:00 Uhr

Ort: Österreichisches Parlament – Palais Epstein, Innenhof

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, hybride Angriffe, Cyberattacken, Sabotage und Bedrohungen kritischer Infrastruktur stellen Europa vor neue sicherheitspolitische Herausforderung. Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit reichen dabei längst über die klassischen Aufgaben der Streitkräfte hinaus.

Wie krisenfest sind unsere Gesellschaften tatsächlich? Wie müssen Bundesheer und Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Zivilschutz und kritische Infrastruktur zusammenspielen? Wie gut sind Österreich und Deutschland auf länger andauernde Krisen, Cyberangriffe, Sabotage oder Drohnenangriffe vorbereitet? Und braucht Europa eine gemeinsame Strategie für zivile Verteidigung?

Das Kamingespräch soll Raum für einen offenen Austausch zwischen Expert:innen in den Bereichen Politik, Sicherheitsbehörden, Einsatzorganisationen und Wissenschaft bieten.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen, wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Kamingespräch mit deutschen Bundestagsabgeordneten Leon Eckert (Bündnis 90/Die GRÜNEN) und David Stögmüller (Grüner Parlamentsklub)

Europa unter Druck – Sind unsere Gesellschaften krisenfest?
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, hybride Angriffe, Cyberattacken, Sabotage und Bedrohungen kritischer Infrastruktur stellen Europa vor neue sicherheitspolitische Herausforderung. Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit reichen dabei längst über die klassischen Aufgaben der Streitkräfte hinaus.

Datum: 15.09.2026, 17:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichisches Parlament – Palais Epstein, Innenhof

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 15.09.2026, 17:00]

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