30 Stunden Sargfabrik auf OKTO

WIEN BREITENSEE (OTS) -

Bereits am 11. September ab 19:30 Uhr startet das zukunftsweisende Wohn-, Kultur- und Integrationsprojekts SARGFABRIK seine Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag. OKTO wiederholt am 12. September 2026 ab 19:00 Uhr für 30 Stunden lang Veranstaltungen aus dem SARGFABRIK KONZERT-STREAM und ehrt damit seine Nachbarin. Von 14. bis 18. September 2026 jeweils um 20:00 Uhr werden im Format HIGH FIVE (Länge: 5 Minuten) fünf Protagonist:innen des Projekts vorgestellt.



Wer den SARGFABRIK KONZERT-STEAM als Highlight des OKTO Musikprogramms schätzt, der sollte das Community TV von Samstag 19:00 Uhr bis Montag 1:00 Uhr nicht ausschalten. OKTO überträgt in diesem Zeitraum Highlights aus der Sendereihe. Unter anderem sind Stephanie Nilles and The Magic Number, Anna Mabo, das Sargfabrik Rooftop Festival feat. Golnar Shahyar, Lucid Duo, Mary Broadcast oder Golnar & Mahan Trio zu sehen und zu hören.



Im OKTO-Kurzformat HIGH FIVE interviewen die OKTO-Redakteur:innen Vincent Kern und Emma Sehic von 14. bis 18. September 2026 jeweils um 20:00 Uhr fünf Minuten lang fünf wichtige Protagonist:innen der SARGFABRIK. Caroline Berchotteau (Kulturhaus), Ferdinand Ehs (Bewohner), Bettina Schachinger (Kantine 14), Helmut Hölliegl (Geschäftsführer Sargfabrik) und Gründungsmitglied Ute Fragner kommen zu Wort.



Aber auch nach diesem langen Wochenende der SARGFABRIK müssen Freund:innen der guten Musik nicht auf das tolle Programm aus Wien Breitensee verzichten: In der zweiten Jahreshälfte 2026 überträgt OKTO wieder acht hochwertige Konzerte aus dem KULTURHAUS der SARGFABRIK, die Ausstrahlungen starten am 27.09.2026. Die Konzerte in der SARGFABRIK live erleben und danach auf OKTO live oder in der OKTOTHEK nochmals ansehen bleibt dabei die perfekte Kombination.