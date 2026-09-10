Bundesratspräsidentin Schwarz-Fuchs bei Trauerfeier für König Harald V.

Wien (PK) -

Wien/Oslo (PK) - Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs hat am Mittwoch als Vertreterin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an den offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen norwegischen König Harald V. in Oslo teilgenommen. Zahlreiche hochrangige Gäste aus aller Welt waren nach Oslo gekommen, um Abschied von König Harald V. zu nehmen.

Im Osloer Dom erwies Schwarz-Fuchs gemeinsam mit zahlreichen Staatsoberhäuptern sowie Vertreterinnen und Vertretern europäischer Königshäuser dem verstorbenen Monarchen die letzte Ehre. Zu Beginn der Trauerfeier wurde in ganz Norwegen eine Schweigeminute abgehalten. Anschließend wurde König Harald V. im königlichen Mausoleum in der Akershus-Schlosskirche beigesetzt.

"Mit König Harald V. verliert Norwegen einen hoch angesehenen Monarchen und eine prägende Persönlichkeit Europas. Er hat sein Land über Jahrzehnte mit großem Pflichtbewusstsein, Menschlichkeit und tiefer Verbundenheit mit den Menschen repräsentiert. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und dem norwegischen Volk. Im Namen Österreichs möchte ich Norwegen unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen", sagte Schwarz-Fuchs anlässlich der Trauerfeier. Im Anschluss nahm die Bundesratspräsidentin an der vom norwegischen Außenminister ausgerichteten Gedenkveranstaltung im Osloer Rathaus teil. Am Abend war Schwarz-Fuchs zudem beim Empfang im Königspalast vertreten, zu dem die Staats- und Regierungschefs eingeladen waren.

Dem neuen norwegischen König übermittelte Schwarz-Fuchs ihre besten Wünsche: "König Haakon VIII. wünsche ich für seine verantwortungsvolle Aufgabe viel Kraft, Zuversicht und eine glückliche Hand. Österreich und Norwegen verbindet eine enge Freundschaft. Ich bin überzeugt, dass diese guten Beziehungen auch unter seiner Regentschaft fortgeführt und weiter vertieft werden." (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von dem Termin finden Sie im Webportal des Parlaments.

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