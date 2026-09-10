NEOS freuen sich über Verstärkung im Kommunikationsteam

Wien (OTS) -

Seit Anfang September verstärkt Simon Tartarotti das Kommunikationsteam der NEOS. Der 40-Jährige, der bis 2018 Kommunikationschef von NEOS Wien war, kehrt nach acht Jahren bei den ÖBB und Siemens in die Politik zurück und wird künftig als Head of Communications & Campaigning die Kommunikation der Bundespartei unter der Gesamtleitung von Niko Alm maßgeblich mitgestalten.

„Politik ist, ob wir wollen oder nicht, Teil unseres Lebens“, sagt Tartarotti. „Hier gestalten wir, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Diese Aufgaben kommunikativ zu begleiten, ist eine wichtige, aber vor allem auch spannende Aufgabe. Dabei nicht den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren und Erfolge, nötige Reformen, aber auch Inhalte, die wenig Applaus erhalten, einfach und klar zu vermitteln, ist mein dezidiertes Ziel.“

Die neue Content-Strategie setzt auf mehr Bewegtbild, den Ausbau direkter Erreichbarkeit und auf eine verstärkte Vernetzung zwischen Bundespartei, Regierungsteams, Parlamentsklub und Bundesländern.

Neben Tartarotti rückt auch Monika Payreder-Vogl ins Führungsteam der NEOS-Kommunikation auf. Sie ist künftig neben ihrer Rolle als Sprecherin der Partei Head of Messaging und damit für die strategische Kommunikation verantwortlich. Ihre bisherige Rolle übernimmt Florian Tietze, der künftig als Chef vom Dienst die tagesaktuelle Pressearbeit des Klubs und der NEOS-Abgeordneten koordinieren wird und gemeinsam mit Payreder-Vogl der erste Ansprechpartner für Medien bleibt.

Für Klubobmann Yannick Shetty spricht weiterhin Maximilian Prandstätter, Sprecher von Generalsekretär Douglas Hoyos bleibt Thomas Wagner.