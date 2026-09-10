  • 10.09.2026, 13:35:32
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Sondersitzung des Nationalrats am 14. September auf Verlangen der Grünen

Beginn der Debatte zu Klimaschutz um 12 Uhr

Wien (PK) - 

Unter dem Titel "Hitze, Dürre, Feuer - wie schützen Sie die Menschen, Herr Bundeskanzler?" tritt der Nationalrat am 14. September auf Verlangen der Grünen zu einer Sondersitzung zusammen.

Eröffnet wird die Sitzung um 9 Uhr. Zu erwarten ist ein Dringlicher Antrag bzw. eine Dringliche Anfrage der Grünen, der oder die um 12 Uhr zum Aufruf gelangt. Voraussichtlich wird Bundeskanzler Christian Stocker von Staatssekretär Alexander Pröll vertreten.

Reguläre Nationalratssitzung am 23. September

Die Abgeordneten werden zudem am Mittwoch, dem 23. September, zur ersten regulären Nationalratssitzung der neuen Tagung zusammenkommen. Die Tagesordnung dafür wird in der Präsidialkonferenz am 16. September festgelegt. (Schluss) hab

HINWEIS: Sitzungen des Nationalrats und des Bundesrats können via Livestream mitverfolgt werden und sind als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments verfügbar. In der Mediathek finden Sie auch Fotos von Plenarsitzungen.

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