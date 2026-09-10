Generationswechsel und digitale Weichenstellung: Marc Lange wird neuer CEO des „Heute“-Medienhauses

Wien (OTS) -

Marc Lange (52) übernimmt mit Montag, dem 14. September, als CEO die Geschäftsführung der Digitalgesellschaft des Medienhauses und damit die Verantwortung für das gesamte digitale Angebot von „Heute“. Mit Beginn des neuen Jahres, ab Jänner 2027, wird Lange die Gesamtverantwortung als CEO des gesamten „Heute“-Medienhauses übernehmen.

Wolfgang Jansky, langjähriger Geschäftsführer des „Heute“-Medienhauses, begleitet den Übergang bis Jahresende als Co-Geschäftsführer und wechselt mit Jänner 2027 in die „Heute“ Verlag Holding, der er als Gesellschafter weiterhin verbunden bleibt. Mag. Georg Hainzl, Prokurist und COO der Digitalgesellschaft, wird die digitale Weiterentwicklung des Medienhauses gemeinsam mit Marc Lange vorantreiben und ab Jänner 2027 als Co-Geschäftsführer an dessen Seite treten.

Erfahrener Digital- und Transformationsexperte

Mit Marc Lange gewinnt das Medienhaus einen Manager mit langjähriger Führungserfahrung in den Bereichen Digitalisierung, Plattform-Ökonomie und Medien-Transformation. Lange war zuletzt als Executive Vice President Product Marketing & Strategy sowie als Chief of Staff des CEO bei der globalen Sport-Streamingplattform DAZN tätig. Zuvor verantwortete er über elf Jahre zentrale Führungspositionen beim FTSE-100-Unternehmen Entain, unter anderem als Chief Transformation Officer der Gruppe und als Geschäftsführer bei bwin in Wien, wo er die österreichische Gesellschaft mit rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führte. Davor war er in leitenden Positionen bei der Deutschen Telekom und bei Vodafone tätig.

Marc Lange ist gebürtiger Deutscher und lebt seit 18 Jahren in Österreich. Der Diplom-Kaufmann (Universität des Saarlandes) und Absolvent der EM LYON Business School (MSc) begann seine Laufbahn in der internationalen Unternehmensberatung und verfügt über fundierte Expertise an den Schnittstellen von digitaler Produktstrategie, Technologie und Wachstumsmanagement.

Dr. Eva Dichand, Herausgeberin: „‚Heute‘ ist eine der wichtigsten privaten Medienmarken Österreichs. Mit Marc Lange holen wir jemanden an Bord, der ‚Heute‘ aus dieser Position der Stärke konsequent weiterentwickeln wird - als Medienmarke und als digitale Alltagsplattform für die Menschen in Österreich."

Wolfgang Jansky, Geschäftsführer des „Heute“-Medienhauses: „Mit Marc Lange haben wir einen ausgewiesenen Digitalexperten und eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen, die genau das mitbringt, was ‚Heute‘ für die nächsten Jahre braucht. Ich freue mich, ihm die Verantwortung in zwei geordneten Schritten zu übergeben."

Marc Lange: „‚Heute‘ ist eine starke Medienmarke mit enormer Reichweite, hoher Relevanz im österreichischen Markt und vor allem einem engagierten und erfolgreichen Team. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die nächste Entwicklungsphase zu gestalten. Wir wollen auf diesen Stärken aufbauen, unsere digitalen Angebote konsequent weiterentwickeln und ‚Heute‘ für die Menschen in Österreich noch relevanter und nützlicher machen – über Print und Digital hinweg und mit den Möglichkeiten, die neue Technologien eröffnen.“

Fokus auf Innovation und Ausbau der Marktführerschaft

Mit dem Antritt von Marc Lange und einem eingespielten Führungsteam mit Mag. Georg Hainzl setzt das „Heute“-Medienhaus auf Kontinuität und Innovationskraft gleichermaßen. Das Führungsduo wird den konsequenten Ausbau der reichweitenstarken digitalen Angebote, neue datengetriebene Geschäftsmodelle sowie die Transformation der Medienmarke in einem dynamischen Marktumfeld vorantreiben.

Rückfragen & Kontakt: „Heute" Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: [email protected] Web: www.heute.at