  • 10.09.2026, 12:38:32
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Korosec zum Tag der pflegenden Angehörigen: „Angehörigenbonus soll schon ab Pflegestufe 3 zustehen!“

Wien (OTS) - 

Anlässlich des Tags der pflegenden Angehörigen am 13. September sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec: „Diesen Menschen, die ein Familienmitglied zu Hause versorgen, gebühren täglich Respekt und Anerkennung. Anlässlich des Tags der pflegenden Angehörigen muss ihnen aber besonders Augenmerk gelten.“

Emotionale Anerkennung reiche aber nicht: „Es muss auch finanzielle Wertschätzung geben. Ich fordere daher weiterhin, dass es den Angehörigenbonus nicht erst ab Pflegegeldstufe 4, sondern ab Pflegestufe 3 gibt.“

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