Korosec zum Tag der pflegenden Angehörigen: „Angehörigenbonus soll schon ab Pflegestufe 3 zustehen!“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Tags der pflegenden Angehörigen am 13. September sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec: „Diesen Menschen, die ein Familienmitglied zu Hause versorgen, gebühren täglich Respekt und Anerkennung. Anlässlich des Tags der pflegenden Angehörigen muss ihnen aber besonders Augenmerk gelten.“

Emotionale Anerkennung reiche aber nicht: „Es muss auch finanzielle Wertschätzung geben. Ich fordere daher weiterhin, dass es den Angehörigenbonus nicht erst ab Pflegegeldstufe 4, sondern ab Pflegestufe 3 gibt.“