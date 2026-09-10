Matthew Perry: Dokumentation auf Crime + Investigation beleuchtet die Hintergründe der Ermittlungen nach dem Tod des "Friends"-Stars

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"Matthew Perry - Eine Hollywood-Tragödie": Einstündige Dokumentation über den Tod des "Friends"-Stars, die strafrechtlichen Ermittlungen und die Hintergründe des Falls, der weltweit für Aufsehen sorgte

Deutsche TV-Premiere der einstündigen Dokumentation am Sonntag, 13. September, um 20:15 Uhr auf Crime + Investigation sowie auf Abruf

Der Tod von Matthew Perry am 28. Oktober 2023 erschütterte Fans auf der ganzen Welt. Der Schauspieler, der als Chandler Bing in der Kultserie "Friends" internationale Bekanntheit erlangte, sprach offen über seine jahrzehntelange Suchterkrankung. Als nach seinem Tod Ketamin in seinem Körper nachgewiesen wurde, schien die Todesursache zunächst eindeutig. Doch knapp ein Jahr später wurden neue Ermittlungsergebnisse bekannt: Fünf Personen, darunter Perrys persönlicher Assistent, zwei Ärzte und eine mutmaßliche Drogendealerin, wurden beschuldigt, ihn illegal mit Ketamin versorgt zu haben. Knapp drei Jahre nach Perrys Tod beschäftigt der Fall aufgrund neuer Urteile gegen Beteiligte weiterhin die Justiz und die Öffentlichkeit. Erst vor wenigen Wochen sorgte die Verurteilung seines ehemaligen persönlichen Assistenten Kenneth Iwamasa zu 41 Monaten Haft weltweit für Schlagzeilen.

Die Dokumentation "Matthew Perry - Eine Hollywood-Tragödie", die Crime + Investigation am 13. September als deutsche TV-Premiere zeigt, zeichnet Perrys Weg vom Serienstar bis zu den Ereignissen seiner letzten Lebenstage nach. Archivmaterial, frühere Interviews mit Matthew Perry sowie Gespräche mit Personen aus Strafverfolgungsbehörden, den Medien und Perrys beruflichem Umfeld beleuchten die Hintergründe eines Falls, der Fragen nach Verantwortung und den Schattenseiten des Ruhms aufwirft.

Zugleich rekonstruiert die Dokumentation die Monate andauernden Ermittlungen, die schließlich zu den Anklagen gegen fünf Beschuldigte führten. Dabei rückt sie den Aspekt der Suchterkrankung und den Missbrauch medizinischen Vertrauens in den Fokus.

Zu Wort kommen unter anderem der damalige US-Staatsanwalt Martin Estrada, die Journalistinnen Deborah Wilker (The Hollywood Reporter) und Kirsten Fleming (New York Post) sowie Schauspielerin Morgan Fairchild, die in "Friends" Chandlers Mutter Nora Bing spielte. Ergänzt werden ihre Einschätzungen durch weitere Stimmen aus der Unterhaltungsbranche, Archivmaterial und Aufnahmen aus Perrys früheren Interviews.

Die deutsche TV-Premiere von "Matthew Perry - Eine Hollywood-Tragödie" findet am Sonntag, 13. September, um 20:15 Uhr auf Crime + Investigation statt. Zudem ist die Dokumentation auf Abruf verfügbar.

"Matthew Perry - Eine Hollywood-Tragödie" (Originaltitel: "Matthew Perry: A Hollywood Tragedy") wurde von ITN Productions ("Für Sama", "Drug Lords") produziert. Regie führte Robert Palumbo, der gemeinsam mit Ian Russell und Mike Griffiths auch als Executive Producer fungierte.

Weitere Informationen zu Crime + Investigation und Hearst Networks: www.crimeandinvestigation.de, www.hearstnetworks.de, www.instagram.com/crimeinvestigationde und www.facebook.com/CIdeutschland