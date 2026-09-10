FMK: Neueste Mobilfunk-Messreihe der Fernmeldebehörde zeigt extrem niedrige Immissionen

Wien (OTS) -

Mit dem Ziel objektiv über die sogenannte „Handystrahlung“ aufzuklären, stellt das Forum Mobilkommunikation seit Jahren von verschiedenen Messinstituten durchgeführte Messreihen zur Verfügung. Österreichweit werden die Hochfrequenz-Immissionen von Mobilfunkstationen und anderen Funkanwendungen im Vergleich zu den Grenzwerten für den Personenschutz gemessen und erfasst.

Mehrere unterschiedliche Messinstitute und Behörden haben seit 2007 sechs umfassende Messreihen in Österreich durchgeführt. Darunter befinden sich der TÜV Austria, die Technische Hochschule Deggendorf in Deutschland, das Institute of Non Ionizing Radiation, INIS und das Fernmeldebüro der österreichischen Fernmeldebehörde, das im Jahr 2025 171 neue Messwerte erfasste. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Messungen an öffentlich gut besuchten Orten durchgeführt.

Das Ergebnis: Selbst der „höchste“ Wert nutzt nur 0,2 Prozent des Grenzwerts aus

Die Messungen zeigen ausnahmslos sehr geringe Immissionswerte von Mobilfunkstationen auf, die weit unter den vorgegebenen Grenzwerten liegen: Meistens machen diese nur wenige hundertstel Prozent aus. Auch der höchste gemessene Wert von 0,054 W/m beträgt gerade einmal 0,219% des Grenzwertes.

Aktueller wissenschaftlicher Kenntnisstand: Keine gesundheitliche Gefahr durch Mobilfunk

Internationale und nationale Gremien, darunter die WHO und der österreichische Wissenschaftliche Beirat Funk, WBF kommen immer wieder zum selben Ergebnis: Unterhalb der Grenzwerte weist nichts auf gesundheitliche Schäden an Mensch und Tier hin. Um vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu schützen, hat die ICNIRP, die International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ein Grenzschutzkonzept mit 50-fachem Sicherheitsfaktor entwickelt, um auch vulnerable Personengruppen wie Kinder, Kranke oder Ältere unter allen Umständen zu schützen.

Die Mobilfunk-Messereihen, einschließlich der Messdaten und -orte sind einsehbar unter

https://fmk.at/mobilfunk-messreihen/