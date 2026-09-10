20.000 Beschäftigte setzen ein Zeichen: 6 Wochen Urlaub für alle!

Wien (OTS) -

Die ÖGB-Unterschriftenaktion für sechs Wochen Urlaub für alle Arbeitnehmer:innen hat die Marke von 20.000 Unterstützer:innen überschritten. Für den ÖGB ist das ein starkes Zeichen: Viele Menschen wünschen sich mehr Zeit für Erholung, Familie und Gesundheit. Jetzt braucht es den nächsten Schritt: sechs Wochen Urlaub für alle Beschäftigten.

Deutlich früher als erwartet hat die ÖGB-Online-Kampagne für eine 6. Urlaubswoche ihr Zwischenziel von 20.000 Unterschriften erreicht. Die große Unterstützung zeigt: Die Forderung trifft einen Nerv.

Denn die Arbeitswelt ist für viele Menschen belastender geworden. Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung nehmen zu. Viele Beschäftigte müssen Beruf, Familie und Alltag unter einen Hut bringen. Gleichzeitig ist es für viele schwierig, nach der Arbeit wirklich abzuschalten.

Fünf Wochen Urlaub sind nicht mehr zeitgemäß

Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt seit 1983 fünf Wochen. Die sechste Urlaubswoche gibt es grundsätzlich erst nach 25 anrechenbaren Dienstjahren, doch die Arbeitswelt hat sich seither stark verändert. Und für viele Arbeitnehmer:innen ist sie daher kaum erreichbar.

„Über 20.000 Unterstützerinnen und Unterstützer sind ein deutliches Signal. Die Menschen sagen klar: Fünf Wochen Urlaub reichen nicht mehr aus. Wer dauerhaft Leistung erbringen soll, braucht ausreichend Zeit zur Erholung“, sagt ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller.

Mehr Urlaub bedeutet auch Arbeitszeitverkürzung

Für den ÖGB ist die sechste Urlaubswoche ein wichtiger Schritt zu einer modernen Arbeitswelt. Mehr Urlaub bedeutet mehr Zeit für Familie, Freund:innen und Erholung. Zeit, die auch der Gesundheit zugutekommt.

„Jede gewonnene Stunde Freizeit verbessert die Lebensqualität der Beschäftigten. Mehr Urlaub ist auch eine Form der Arbeitszeitverkürzung. Fortschritt darf nicht nur zu höheren Anforderungen führen, sondern muss auch den Menschen zugutekommen, die diesen Wohlstand täglich erarbeiten“, betont Müller.

Ausreichend Erholung hilft dabei, Stress zu reduzieren und langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben. Wer sich erholen kann, profitiert davon – ebenso wie die Betriebe und die gesamte Gesellschaft.

Klare Botschaft an die Politik

„20.000 Unterschriften sind mehr als eine Zahl. Dahinter stehen 20.000 Menschen, die sagen: Wir wollen mehr Leben und nicht nur mehr Arbeit. Die Politik sollte dieses Signal ernst nehmen und endlich die Voraussetzungen für sechs Wochen Urlaub für alle schaffen“, so Müller.

Die Online-Kampagne des ÖGB für eine 6. Urlaubswoche läuft laut aktuellem Plan noch bis Ende November: oegb.at/6-wochen-urlaub

Der ÖGB fordert:

6 Wochen bezahlten Urlaub für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die sechste Urlaubswoche unabhängig von Alter, Branche, Arbeitszeit und Betriebszugehörigkeit

Mehr Zeit für Erholung als Beitrag zu Gesundheit, Lebensqualität und Arbeitszeitverkürzung

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