AVISO Pressekonferenz: „Unser Trinkwasser – was die Bevölkerung jetzt von der Politik verlangt.“

Wien (OTS) -

Wie gut ist die österreichische Bevölkerung über die Trinkwasserversorgung informiert? Wie groß ist das Bewusstsein für mögliche Wasserknappheit? Welche Maßnahmen erwarten sich die Menschen von der Politik?

Die neue Marktstudie „Wasserversorgung und Wassermanagement“ gibt darauf überraschend klare Antworten, beleuchtet das Wissen und Problembewusstsein der Bevölkerung rund um das Thema Trinkwasser und zeigt, was sich die Bevölkerung von Politik und Wassermanagement erwartet.

Die Präsentation erfolgt am Mittwoch, 16. September 2026, um 9:30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz, im Hotel Ritz-Carlton (Schubertring 5-7) in Wien.

Die Studie wurde im Auftrag der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) von marketmind erstellt und ist im Anschluss an die Pressekonferenz digital auf www.unsertrinkwasser.at und auf www.ovgw.at/presse verfügbar.

Für Fragen und Interviews stehen Ihnen nach der Präsentation der Studie

Dr. Verena PRIEMER (marketmind GmbH ) und

ÖVGW-Vizepräsident Mag. Nikolaus SAUER (Sprecher des Wasserfachs)

vor Ort zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um eine Anmeldung für die Teilnahme an der Pressekonferenz unter [email protected].

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Einen Livestream zur Pressekonferenz gibt es unter:

https://teams.microsoft.com/meet/371325686457147?p=oypReG7vHZBT7gyhkw

ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die einzige, unabhängige und freiwillige Interessensvertretung für die österreichischen Trinkwasserversorger. Sie zählt über 314 Unternehmen aus dem Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 2.000 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 % der zentral versorgten Bevölkerung mit Trinkwasser. Das österreichische Trinkwasser wird zu 100 % aus Grundwasser (Brunnen und Quellen) gewonnen, welches Großteils nicht aufbereitet werden muss. Für die ÖVGW steht daher der Schutz des Grundwassers und die sichere Versorgung der Bevölkerung mit gesundem, hochqualitativem Trinkwasser in Zeiten des Klimawandels im Fokus.

„Unser Trinkwasser – was die Bevölkerung jetzt von der Politik verlangt.“

Eine neue marketmind-Studie zeigt: Österreichs Bevölkerung will mehr Schutz, klare Prioritäten und rasches Handeln beim Trinkwasser.

Datum: 16.09.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hotel Ritz-Carlton

Schubertring 5-7

1010 Wien

Österreich