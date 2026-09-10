Einladung zur Pressekonferenz: „Institutionelle Versorgung für psychische Gesundheit“. DO, 17. 9. 2026, 10:00 Uhr, Café Landtmann

Wien (OTS) -

Es besteht dringender Handlungsbedarf in der psychotherapeutischen Versorgung jener Menschen, die auf Psychotherapie als kostenlose Sachleistung zwingend angewiesen sind!

Der Großteil der Patientinnen und Patienten sucht sich aktuell bei Bedarf selbst therapeutische Unterstützung, geht in finanzielle Vorleistung und holt sich im Anschluss die Kosten teilweise von der ÖGK zurück. In schweren Fällen passiert das nicht: Betroffene, die dringend psychotherapeutische Behandlung benötigen, sind mit langen Wartelisten und zu wenig Unterstützung konfrontiert.

Um den Ausbau der institutionellen Versorgung voranzutreiben, hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, die aus 23 Organisationen aus ganz Österreich besteht. Alle diese Organisationen sind Vertragspartner der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Wie prekär die Situation ist und wie dringend der Ausbau der therapeutischen Versorgung ist, zeigen wir in dieser Pressekonferenz anhand ausgewählter Beispiele aus der Praxis: Kinderschutz (Hedwig Wölfl, Die Möwe Österreich) und Frauenberatung (Manuela Fritz-Hauser, Frauen für Frauen). Weiters beleuchtet Dr. Henriette Löffler-Stastka von der Med. Uni Wien die allgemeine Situation im Bereich der Psychotherapie. Einen Überblick über die sozial- und gesundheitspolitschien Forderungen gibt Geschäftsführer des Hilfswerk Niederösterreich, Christoph Gleirscher.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Mag. Manuela Fritz-Hauser, Frauen für Frauen

Mag. Christoph Gleirscher, Geschäftsführer Hilfswerk Niederösterreich

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Henriette Löffler-Stastka, Med. Uni Wien

Mag. Hedwig Wölfl, Die Möwe Österreich

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung an [email protected] oder an [email protected].

Pressekonferenz: „Institutionelle Versorgung für psychische Gesundheit“

Es besteht dringender Handlungsbedarf in der psychotherapeutischen Versorgung jener Menschen, die auf Psychotherapie als kostenlose Sachleistung zwingend angewiesen sind! Wie prekär die Situation ist und wie dringend der Ausbau der therapeutischen Versorgung ist, wird in der Pressekonferenz anhand ausgewählter Beispiele aus der Praxis ausgeführt.

Datum: 17.09.2026, 10:00 Uhr - 17.09.2026, 10:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann

Universitätsring 4

1010 Wien

Österreich