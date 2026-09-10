- 10.09.2026, 10:30:33
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AVISO: Morgen, Freitag, 9.30 Uhr – PK Gewessler zur Vorschau auf die NR-Sondersitzung
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist die Sondersitzung des Nationalrats zum Versagen der Regierung beim Klima- und Hitzeschutz, die auf Verlangen der Grünen einberufen wurde.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Freitag, 11.09., 09.30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
PK Gewessler zur Vorschau auf die NR-Sondersitzung
Datum: 11.09.2026, 09:30 Uhr
Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
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Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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