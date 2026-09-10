AVISO: Morgen, Freitag, 9.30 Uhr – PK Gewessler zur Vorschau auf die NR-Sondersitzung

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist die Sondersitzung des Nationalrats zum Versagen der Regierung beim Klima- und Hitzeschutz, die auf Verlangen der Grünen einberufen wurde.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Freitag, 11.09., 09.30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] .

PK Gewessler zur Vorschau auf die NR-Sondersitzung

Datum: 11.09.2026, 09:30 Uhr

Ort: Presseraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich