ÖMG Event - MarkTech trifft Ethics & Compliance

Wien (OTS) -

MarkTech trifft Ethics & Compliance: KI verändert den Marketingalltag rasant. Mit den neuen Möglichkeiten entstehen auch neue Fragen: Darf man das? Sollte man das? Wer trägt die Verantwortung? Und wo verläuft die Grenze zwischen technisch machbar, rechtlich zulässig und verantwortungsvoll?

Genau hier setzt unser gemeinsames Event mit der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation Wien und Schiefer Rechtsanwälte an.

Im Mittelpunkt stehen die neuen „MarkTech & Ethics & Compliance Cards“:

24 praxisnahe Karten für bessere Entscheidungen zwischen Prompt und Publish. Sie greifen aktuelle Fragestellungen an der Schnittstelle von Marketing, Technologie, Recht und Ethik auf. Von KI-Kennzeichnung und Urheberrecht über Datenschutz, Bias und den AI Act bis zu Haftung, Dark Patterns und dem finalen Emergency Check geben sie konkrete Orientierung für Situationen, die längst Teil des Marketingalltags sind.

Konzipiert und entwickelt wurden die Cards von der ÖMG, der Legal Check erfolgte durch Schiefer Rechtsanwälte. Entstanden ist das Projekt in Kooperation mit der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation Wien.

Beim Live-Talk diskutieren Expert:innen, was der KI-getriebene Marketingalltag heute tatsächlich von Unternehmen, Agenturen und Marketer:innen verlangt. Unterschiedliche Perspektiven treffen auf konkrete Praxisfälle, Ausschreibungsthemen, rechtliche Fragen auf kommunikative Verantwortung. Und natürlich werden die 24 Cards an diesem Abend erstmals präsentiert.

Denn zwischen „KI kann das“ und „Wir machen das“ gibt es vieles, das Marktes bedenken sollten ...

Ein Abend für alle, die Marketing verantwortungsvoll und rechtssicher weiterdenken wollen.

MarkTech trifft Ethics & Compliance

📅 29. September 2026, 17:30–20:30 Uhr

📍 Schiefer Rechtsanwälte, Rooseveltplatz 4-5, 1090 Wien

Achtung Plätze sind limitiert. Nur mit Anmeldung möglich. Bitte um Anmeldung unter [email protected]