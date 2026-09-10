Neues ÖIF-Seminarprogramm: Förderung von Frauen und Mädchen, Gewaltschutz und Integration in Schule und Kindergarten im Fokus

Wien (OTS) -

Wie können Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben unterstützt und besser vor Gewalt geschützt werden? Wie lassen sich antisemitische Einstellungen und Anzeichen von Radikalisierung frühzeitig erkennen? Und wie kann Künstliche Intelligenz sinnvoll im Deutschunterricht eingesetzt werden? Antworten auf diese und weitere Fragen bieten die 60 Weiterbildungen des neuen Seminarprogramms des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) im Wintersemester 2026/27. Das Seminarprogramm richtet sich an alle Personen, die beruflich oder ehrenamtlich mit Fragen der Integration befasst sind – wie etwa Pädagog/innen, Lehrkräfte in Deutschkursen, Beschäftigte im Gesundheitsbereich oder Vertreter/innen von Behörden, Gemeinden und Unternehmen. Die Teilnahme ist kostenlos; alle Termine und Anmeldung unter www.integrationsfonds.at/seminare.

Der ÖIF bietet mit dem Seminarprogramm Weiterbildungen, Workshops und Tagungen zu sieben zentralen Themenfeldern an:

Deutsch lernen

Einstieg in die Arbeit

Frauenförderung und Schutz vor Gewalt

Engagement gegen Antisemitismus

Sicherheit und Prävention von Radikalisierung und Extremismus

Diskriminierung und Cybermobbing

Integration in Schule und Kindergarten

Expert/innen-Tagung setzt Fokus auf Gewalt gegen Frauen, Zwangsheirat und FGM/C

Ein Schwerpunkt des aktuellen Seminarprogramms liegt auf der Förderung eines selbstbestimmten Lebens von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund sowie auf Gewaltprävention und Gewaltschutz. Die Weiterbildungen vermitteln Grundlagenwissen zur Situation von Migrantinnen und weiblichen Flüchtlingen in Österreich, informieren über Opferrechte und gesetzliche Maßnahmen gegen Gewalt und Stalking und bieten praktische Handlungsempfehlungen für die Arbeit mit Frauen und Mädchen.

Im Rahmen der UN-Kampagne „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ lädt der ÖIF am 26. November 2026 zu einer Expert/innen-Tagung im Integrationszentrum Wien. Die Gewalt- und Genderforscherin Birgitt Haller geht auf Femizide und Zwangsheirat sowie den Gewaltschutz in Österreich ein. Umyma El-Jelede und Friederike Widholm von FEM Süd behandeln weibliche Genitalverstümmelung (FGM/C) und andere Formen traditionsbedingter Gewalt. Katharina Reisinger und Theresa Amon (ÖIF) beleuchten Formen familiärer und sozialer Kontrolle und deren Auswirkungen auf die Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen sowie Handlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

Integration in Schule und Kindergarten: Neue Pädagog/innen-Tagung zu Sprachförderung und interkultureller Elternarbeit

Aktuelle Herausforderungen in Schule und Kindergarten stehen im Fokus mehrerer Weiterbildungen des neuen Seminarprogramms. Daniel Swaton (Polizei Wien) gibt Praxiseinblicke in die Gewalt- und Extremismusprävention bei Jugendlichen und die Polizeiarbeit in Schulen. Univ.-Prof. Katharina Pabel (WU Wien) beleuchtet den österreichischen und europäischen Menschenrechtsschutz mit besonderem Fokus auf Kinder- und Jugendrechte. Am 19. Jänner 2027 lädt der ÖIF zudem zur Pädagog/innen-Tagung „Sprache fördern. Kinder stärken. Eltern erreichen.“ ins Integrationszentrum Wien. Im Fokus stehen Sprachförderung bei mehrsprachigen Kindern, interkulturelle Elternarbeit und praxisnahe Methoden zur Sprachförderung.

Digitale Werkzeuge und KI für den Deutschunterricht

Das Erlernen der deutschen Sprache ist ein Schlüssel der Integration, daher liegt ein besonderer Fokus auf dem Spracherwerb. Das Fortbildungsangebot greift aktuelle Herausforderungen im Sprachunterricht auf und vermittelt Lehrkräften in Deutsch- und Alphabetisierungskursen didaktische Konzepte, digitale Werkzeuge sowie Möglichkeiten zum sinnvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz beim Deutschlehren und -lernen. Die Themen reichen vom Erstellen und Einsetzen von Audios und Podcasts mit Künstlicher Intelligenz über digitale Materialien für den Deutschunterricht bis zur gezielten Vorbereitung auf Sprachstandsprüfungen und zum Einsatz des ÖIF-Sprachportals im DaZ-Unterricht.

Hohe Zufriedenheit mit ÖIF-Seminarprogramm unter Teilnehmer/innen

Bisher haben rund 13.000 Personen an den Weiterbildungsangeboten des ÖIF teilgenommen. 86 % der Befragten gaben an, dass die Seminare ihre Erwartungen erfüllt oder übertroffen haben; 87 % würden die ÖIF-Seminare weiterempfehlen.

Alle Termine und Anmeldung unter www.integrationsfonds.at/seminare.