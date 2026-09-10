  • 10.09.2026, 09:32:02
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  • OTS0038

Lebensmittelhandel begrüßt Absage der Lkw-Maut im Burgenland

WKÖ-Prauchner: Zusätzliche Belastung für Nahversorgung und Konsumenten abgewendet – weitere Entlastungen bei Lebensmitteltransporten notwendig

Wien (OTS) - 

Das Bundesgremium Lebensmittelhandel in der WKÖ begrüßt die Entscheidung, auf die geplante Lkw-Maut auf Landesstraßen im Burgenland zu verzichten und sieht darin einen großen Erfolg der Wirtschaftskammer im Kampf gegen neue Belastungen für die heimischen Betriebe. „Das ist eine gute Entscheidung für die Nahversorgung und für die Konsumentinnen und Konsumenten. Lebensmitteltransporte sind notwendig und können gerade im ländlichen Raum nicht einfach auf andere Straßen ausweichen. Zusätzliche Mautkosten hätten die Versorgung verteuert“, sagt Christian Prauchner, Obmann des Lebensmittelhandels in der WKÖ.

Gleichzeitig bekräftigt der Lebensmittelhandel seine Forderung, die Kosten des Lebensmitteltransports generell zu senken. Dazu gehören eine Mautentlastung für Lebensmitteltransporte und eine Ausweitung der Ausnahmen vom Wochenend- und Feiertagsfahrverbot. Das würde eine bessere Tourenplanung ermöglichen, Leerfahrten vermeiden und damit Kosten und Emissionen reduzieren.

„Wer Lebensmittelpreise dämpfen und zugleich unnötige Verkehrswege vermeiden will, muss effizientere Transporte ermöglichen. Die Absage der zusätzlichen Maut ist ein wichtiger Schritt. Jetzt sollten weitere Entlastungen folgen“, so Prauchner. (PWK427/DFS)

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