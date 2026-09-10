„Anna erzählt“: AK Oberösterreich und theater@work bringen ein Theaterstück über Anna Hackls Geschichte auf die Bühne

Linz (OTS) -

Die AK Oberösterreich präsentiert in Zusammenarbeit mit theater@work ab 6. Oktober 2026 einen bewegenden Theatermonolog für junges Publikum über Mut, Menschlichkeit und Widerstand. Das Auftragswerk des oberösterreichischen Dramatikers Thomas Arzt erzählt die wahre Geschichte von Anna Hackl, geborene Langthaler, die als 14-Jährige Zeugin der sogenannten „Mühlviertler Hasenjagd“ wurde – eines der grausamsten NS-Verbrechen auf oberösterreichischem Boden. Damit setzt die AK Oberösterreich ein bewusstes Zeichen für Erinnerungskultur und Demokratiebildung.

Der Theatermonolog erzählt aus der Perspektive der 14-Jährigen Anna, die am Dachboden ihres Elternhauses sitzt und durch ihr „Weltfenster“ blickt. Draußen passiert Schlimmes. Die Menschen im Dorf beteiligen sich über Nacht an einem brutalen Verbrechen. Blut säumt bald die Straßen. Leichen auf den Feldern. Und Unruhe in Annas Gedanken: Soll sie einfach wegsehen, wenn „der Faschismus tobt und tötet“?

Oberösterreichische Geschichte, oberösterreichische Produktion

Mit Thomas Arzt konnte einer der renommiertesten Dramatiker des Landes für das Projekt gewonnen werden. Die sogenannte „Mühlviertler Hasenjagd“ ist Teil der oberösterreichischen Landesgeschichte. Sie hat hier stattgefunden und erinnert uns daran, wohin Hass, Ausgrenzung und das Schweigen der Mehrheit führen können. Gleichzeitig hat diese Geschichte weit über Oberösterreich hinaus Bedeutung. Inszeniert wird das Kammerspiel von der Linzer Regisseurin Heidelinde Leutgöb, in der Ausstattung von Jan Hax Halama. Die Linzer Schauspielerin Julia Frisch bringt das Stück auf die Bühne, begleitet wird sie dabei von dem Musiker und Perkussionisten Andreas Huber. Die Produktion setzt bewusst auf einen kleinen Aufführungsrahmen. Die intime Atmosphäre ermöglicht es, das Publikum unmittelbar anzusprechen und emotional zu erreichen – ähnlich, wie es Anna Hackl mit ihren persönlichen Erzählungen gelungen ist.

Anna Hackl prägte Generationen

Über Jahrzehnte hinweg hat Anna Hackl unermüdlich dazu beigetragen, die Erinnerung an die sogenannte „Mühlviertler Hasenjagd“ wachzuhalten. Besonders ihre Gespräche mit jungen Menschen an Schulen haben Generationen geprägt und gezeigt, wie wichtig persönliches Erzählen für das Verständnis von Geschichte ist.

Für die AK Oberösterreich stellte sich die Frage: Wie kann Erinnerung lebendig bleiben, wenn jene Menschen, die sie erlebt haben, bald nicht mehr selbst erzählen können? „ Anna Hackl hat einen unschätzbaren Beitrag zur österreichischen Erinnerungskultur geleistet. Niemand wird ihre besondere Art des Erzählens ersetzen können “, betont AK-Präsident Andreas Stangl.

Uraufführung und Abendvorstellungen

Das Interesse ist bereits jetzt enorm: Die Schulveranstaltungen des Theaterstücks „Anna erzählt“ waren schon Monate vor dem Start nahezu ausgebucht. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Arbeiterkammer Oberösterreich Anfang 2027 zusätzliche Termine für Schulklassen anbieten. Gleichzeitig öffnet die AK das Stück auch für ein erwachsenes Publikum: Die Uraufführung von „Anna erzählt“ findet am 6. Oktober um 19 Uhr im Kongresssaal der AK Linz statt. Weitere öffentliche Vorstellungen werden am 9., 12., 22. Oktober und 12. November 2026, jeweils um 19 Uhr, angeboten. Infos und Tickets unter: ooe.arbeiterkammer.at/kultur