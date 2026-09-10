- 10.09.2026, 08:28:34
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Junge Talente, große Ideen: Die Finalist:innen des Falling Walls Lab Vienna 2026 stehen fest
Claudia Steinbach belegte im Publikumsvoting den ersten Platz und wird im November beim internationalen Finale im Berlin antreten.
Das Falling Walls Lab macht sichtbar, was junge Forscher:innen leisten können, wenn man ihnen Raum, Zeit und ein Publikum gibt: Sie denken über Fächergrenzen hinweg, stellen bestehende Antworten infrage und entwickeln Lösungen, die weit über das Labor hinausreichen
Beim Finale des Falling Walls Lab Vienna 2026 präsentierten zehn wissenschaftliche Nachwuchstalente ihre innovativen Ideen in jeweils dreiminütigen Pitches. Als die besten drei wurden Claudia Steinbach (TU Wien) mit ihrem Pitch für „Breaking the Wall of Batteries that Breathe“, Sarah Holler (HyCentA) mit „Breaking the Wall of Waste Water Treatment and Energy Supply” sowie Joseph Neos Cruz (IMBA) mit dem Pitch „Breaking the Wall of RNA’s Hidden Shape“ von der Jury ausgewählt. Die Pitches fanden im Rahmen des FFG-Forums im MuseumsQuartier Wien statt, Siegerin Steinbach wurde erstmalig durch ein allgemeines Publikumsvoting bestimmt.
„Das Falling Walls Lab macht sichtbar, was junge Forscher:innen leisten können, wenn man ihnen Raum, Zeit und ein Publikum gibt: Sie denken über Fächergrenzen hinweg, stellen bestehende Antworten infrage und entwickeln Lösungen, die weit über das Labor hinausreichen“, lobt Juryvorsitzende Helga Nowotny die diesjährigen Präsentationen. Die Fachjury (ebenfalls vertreten: Freyja-Maria Smolle-Jüttner, Iris Filzwieser, Johann Kastner, Andrea Barta, Annu Gmeiner und Sandra Stein) hat aus den zehn Pitches drei Finalist:innen ausgewählt, das Publikum entschied über den Sieg.
Claudia Steinbach wird ihren Pitch am Freitag bei den Technology Talks Austria 2026 um 11:30 Uhr auf der Hauptbühne wiederholen, zusammen mit Bezerra Alexandre (Silicon Austria Labs), der Gewinnerin des Falling Walls Lab South-West Austria. Steinbach und Alexandre werden Österreich auch im November 2026 beim internationalen Falling Walls Lab Finale in Berlin vertreten.
Was ist das Falling Walls Lab?
Falling Walls Lab ist ein internationaler Pitch-Wettbewerb, der Studierenden und jungen Berufstätigen aller Disziplinen eine Bühne für bahnbrechende Ideen bietet. In nur drei Minuten präsentieren die Teilnehmenden ihre innovativen Forschungsprojekte vor einem interdisziplinären Publikum. Die Sieger treten im November beim internationalen Falling Walls Lab Finale in Berlin an.
Organisiert wurde das Falling Walls Lab Vienna 2026 von Austrian Cooperative Research, Christian Doppler Forschungsgesellschaft, Complexity Science Hub, Fraunhofer Austria, Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Österreichische Fachhochschul-Konferenz und xista innovation GmbH, unterstützt von FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft und AIT Austrian Institute of Technology. Die beteiligten Organisationen des Falling Walls Lab Vienna bieten mit diesem Wettbewerb jungen Talenten eine Bühne, um ihre Ideen sichtbar zu machen, Feedback zu erhalten und internationale Kontakte zu knüpfen. Ziel ist es, die Bedeutung von Forschung und Innovation hervorzuheben und die kreativen Köpfe von morgen zu stärken.
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