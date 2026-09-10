Unter Strom: Wie schaffen wir die Energiewende?

Wien (OTS) -

Die neue Ausgabe des BOKU Magazins beleuchtet eines der drängendsten Themen unserer Zeit: Wie kann der Umstieg auf erneuerbare Energien rasch, naturverträglich und sozial gerecht gelingen? Forschende der BOKU zeigen, welche Lösungen schon da sind - und wo Zielkonflikte bleiben.

Versorgungssicherheit, steigender Strombedarf, hohe Energieimporte und die Folgen des Klimawandels machen die Energiewende dringlicher denn je. Unter dem Titel „Unter Strom – Erneuerbare nehmen Fahrt auf“ widmet sich die aktuelle Ausgabe des BOKU Magazins den technologischen, ökologischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für ein klimaneutrales Energiesystem.

Energiewende ist Teamwork

Die Beiträge zeigen: An Lösungen mangelt es nicht. Entscheidend ist, wie erneuerbare Energie ausgebaut, effizient gespeichert und intelligent verteilt werden kann – und wie dabei Natur- und Landschaftsschutz, Wirtschaftlichkeit und gesellschaftliche Akzeptanz zusammengedacht werden.

Das Magazin gibt Einblicke in aktuelle BOKU-Forschung zu Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft und Bioenergie. Es wirft einen Blick in die Zukunft: Wie können Gebäude und Elektrofahrzeuge zu Energiespeichern werden, biogene Reststoffe effizienter genutzt und die Bevölkerung beim Ausbau erneuerbarer Energien besser einbezogen werden? Und welche Rolle spielen dabei Raumplanung und Biodiversität?

Zugleich macht die Ausgabe deutlich: Die Energiewende ist nicht allein eine technische Aufgabe. Sie braucht klare politische Rahmenbedingungen, interdisziplinäre Forschung und die Einbindung der Menschen. Denn die Energiewende ist Teamwork: Sie gelingt nur, wenn unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen.

Weitere Themen der Ausgabe reichen von Barrierefreiheit und Diversität an der Universität bis zu aktuellen Forschungsprojekten, Initiativen und Entwicklungen an der BOKU.