2. Lange Nacht der Urologie am 9. November 2026

Wien (OTS) -

Am 15. September ist der „Europäische Tag der Prostata“. Aus diesem Anlass ruft die Österreichische Krebshilfe zur Vorsorge und Früherkennung von Prostatakrebs auf und kündigt die zweite Ausgabe der „Langen Nacht der Urologie“ an: Am 9. November 2026 öffnen österreichweit urologische Ordinationen und Kliniken zwischen 17.00 und 21.00 Uhr ihre Türen. Alle Männer des Jahrgangs 1976 und auch jene Männer ab 50*, die noch nie bei der Prostatakrebs-Früherkennung waren, können ohne vorherige Anmeldung ihren ersten Prostata-Check durchführen lassen. Getragen wird die Initiative von der Österreichischen Krebshilfe, dem Berufsverband der Österreichischen Urologie und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie.

Mit jährlich mehr als 8.000 Neuerkrankungen ist Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Österreich. Im Frühstadium verursacht er keine oder kaum Symptome; ein früh erkannter Prostatakrebs ist jedoch deutlich besser behandelbar. Genau deshalb sind nachhaltige Früherkennungsmaßnahmen ab dem 50. Lebensjahr ein zentrales Element der Vorsorge.

„ Mehr als 500 Männer in ganz Österreich haben 2025 das Angebot der ersten Langen Nacht der Urologie in Anspruch genommen. Das zeigt: Der Bedarf an solchen Angeboten ist da. Wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder zahlreiche Urologinnen und Urologen in ganz Österreich diese Initiative unterstützen! “, so Mag. Martina Löwe, Krebshilfe-Geschäftsführerin und Initiatorin der Langen Nacht der Urologie.

Der Prostata-Check: Anamnese und PSA-Blutabnahme

Es ist eine kurze Untersuchung mit großer Wirkung: Der Prostata-Check umfasst eine fachärztliches Anamnese-Gespräch sowie eine Blutabnahme zur Bestimmung des PSA-Werts (prostataspezifisches Antigen). Allfällig weitere erforderliche Untersuchungen entscheidet die Urologin bzw. der Urologe im Individualfall.

Priv. Doz. DDr. Med. Mehmet Özsoy, Präsident des Berufsverbands der Österreichischen Urologie, hofft auf rege Teilnahme: „ Aus der Praxis wissen wir: Viele Männer brauchen nur einen kleinen Schubs, um den ersten Schritt zu setzen. Mit der Langen Nacht der Urologie schaffen wir genau dieses Angebot. Wir erhoffen uns viele Männer, die zum ersten Mal einen Prostata-Check machen und freuen uns über jeden, der diesen Abend für seinen ersten Check nutzt. "

Die Lange Nacht der Urologie wird österreichweit in allen neun Bundesländern umgesetzt. Die vollständige Liste der teilnehmenden Ordinationen und Kliniken ist unter www.loosetie.at/loose-tie/lange-nacht-der-urologie abrufbar und wird laufend aktualisiert.

„ Die Lange Nacht der Urologie deutet in eine klare Richtung: realitätsnahe, niedrigschwellige Möglichkeiten schaffen, damit Früherkennung stattfinden kann. Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig: Männer ab 50, beziehungsweise bei familiärer oder genetischer Vorbelastung ab 45, sollten mit der Früherkennung beginnen. Genau dafür ist dieser Abend gedacht. “, erklärt Prim. Priv.-Doz. Dr. Anton Ponholzer, Präsidiums- und Vorstandsmitglied der Österreichischen Krebshilfe.

*Männer mit familiärer Vorbelastung (wenn z.B. Vater, Bruder, Onkel an Prostatakrebs erkrankt sind/waren) sind ab 45 zur Früherkennung aufgerufen.