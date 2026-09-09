  • 09.09.2026, 16:29:03
  • /
  • OTS0176

WKÖ-Fischer: „Dialog mit der Wirtschaft ist wichtiger Bestandteil guter Standortpolitik“

Der Fachverband Güterbeförderung der Wirtschaftskammer Österreich begrüßt die Entscheidung, im Burgenland keine eigene Landesmaut einzuführen

Wien (OTS) - 

„Die Entscheidung ist ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich. Sie zeigt, wie wichtig es ist, die Auswirkungen geplanter Maßnahmen gemeinsam mit den betroffenen Branchen zu diskutieren und deren Praxiserfahrung in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen“, betont Fachverbandsobmann Markus Fischer. Der Einsatz der Wirtschaftskammer habe sich gelohnt.

Besonders hervorzuheben sei, dass sich die gesamte Wirtschaft in einem breiten Schulterschluss gegen die Einführung einer burgenländischen Sondermaut ausgesprochen habe. „Das unterstreicht die Bedeutung dieses Themas für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und den Standort Österreich insgesamt“, so Fischer.

Der Verzicht auf eine burgenländische Maut sei daher nicht nur für die Transportwirtschaft von Bedeutung, sondern auch ein Beispiel dafür, wie durch die Einbindung der Wirtschaft tragfähige Entscheidungen für den Standort Österreich getroffen werden können. „Wichtig ist aber auch, dass die Unternehmen bei den zusätzlichen Fahrverboten nicht mit massiven Kontrollen konfrontiert werden. Entscheidend ist, dass die Maßnahmen wirksam und praktikabel sind und für die österreichischen Betriebe keine zusätzlichen Belastungen darstellen“, betont Fischer. (PWK426/DFS)

Rückfragen & Kontakt

Digital Media & Communication
Pressestelle
Wirtschaftskammer Österreich
T 0590 900 - 4462
[email protected]
https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Digital Media & Communication
Pressestelle
Wirtschaftskammer Österreich
T 0590 900 - 4462
[email protected]
https://www.wko.at/oe/news/start

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright