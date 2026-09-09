SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch: Sozialausschuss beschließt umfangreiches Paket für Arbeiten im Alter

Wien (OTS) -

„Die Regierung tut was für mehr Beschäftigung bis zur Pension, die Regierung erleichtert das Arbeiten über das gesetzliche Antrittsalter hinaus. Und die SPÖ in der Regierung stellt sicher, dass das gesetzliche Antrittsalter nicht angetastet wird", sagt SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch zu den Beschlüssen im heutigen Sozialausschuss im Parlament. ****

Der Sozialausschuss hat heute ein umfangreiches Gesetzespaket für Arbeiten im Alter beschlossen. Wer über das gesetzliche Antrittsalter hinaus arbeitet oder dann neben der Pension dazuverdient, für den entfallen die Dienstnehmerbeiträge zur Pensionsversicherung und er kann das bis zu 15.000 Euro im Jahr steuerfrei machen (Voraussetzung 40 bzw. 34 Versicherungsjahre).

Für die Schaffung und Förderung von Arbeitsplätzen für ältere Personen gibt es ab 2027 100 Mio. Euro jährlich. Die Mittel fließen u.a. in Aus- und Weiterbildung, Eingliederungsbeihilfen und Soziale Unternehmen. Weiters wird es einen Arbeitsmarkt-Transformationsfonds geben, der 2028 mit rund 27 Mio. Euro und 2029 mit rund 55 Mio. Euro dotiert wird. Der Fonds wird Qualifizierungsmaßnahmen und Beschäftigungsbeihilfen fördern, um Umbrüche am Arbeitsmarkt (Stichworte Digitalisierung, KI, Robotik, Green Jobs) besser zu bewältigen.

Auch bei der betrieblichen Altersvorsorge gibt es Neuerungen. Arbeitnehmer:innen bekommen die Wahl, ob sie einfach bei dem bestehenden Modell der Abfertigung Neu bleiben oder die Beiträge (die der Dienstgeber leistet) in einer Vorsorge-Versicherungsgemeinschaft veranlagen. Außerdem können Arbeitnehmer:innen künftig ihre Abfertigungsanwartschaften kostenfrei in eine Pensionskasse übertragen. Und schließlich werden Vermögensverwaltungskosten für betriebliche Vorsorgekassen gesenkt, und zwar von 0,8 auf 0,6 Prozent. (Schluss) wf/ls