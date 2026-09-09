Ottenschläger: Reform der zweiten Säule bringt breiteren Zugang zur Zusatzpension, höhere Ertragschancen und weniger Kosten

Wien (OTS) -

Eine starke Altersvorsorge braucht mehr als eine Säule. Eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge soll den Zugang zur zweiten Säule deutlich verbreitern, Vorsorgeansprüche einfacher zusammenführen und die Veranlagung moderner gestalten. Gleichzeitig werden Kosten gesenkt, freiwillige Eigenbeiträge attraktiver und klare Regeln für Übertragung, Härtefälle und Aufsicht geschaffen. Das erklärte heute, Mittwoch, ÖVP-Finanzsprecher Abg. Andreas Ottenschläger anlässlich des Beschlusses im Sozialausschuss. “Es geht dabei im Wesentlichen darum, eine echte Zusatzpension für alle zu schaffen, um das Pensionsvermögen über die kommenden Jahrzehnte deutlich zu erhöhen.” Das Inkrafttreten ist mit 1. Jänner 2028 geplant.

“Die betriebliche Vorsorge umfasst heute zwei wesentliche Elemente”, verweist Ottenschläger auf die für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtende Abfertigung Neu und die Pensionskasse - eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. “Das zentrale Problem: Rund 75 Prozent der Beschäftigten haben heute keine Möglichkeit, ihre Abfertigung in eine lebenslange Zusatzpension umzuwandeln, weil ihr Arbeitgeber keinen Pensionskassenvertrag anbietet. Ein weiteres Problem ist die Kapitalgarantie: Sie zwingt die Betrieblichen Vorsorge (BV)-Kassen zu einer sehr vorsichtigen Veranlagung. Das führt zu niedrigen Renditen und kann langfristig sogar zu einem realen Kaufkraftverlust führen. Jetzt schaffen wir den Zugang zur Zusatzpension für alle”, so Ottenschläger, der vier Reformbausteine anführt: