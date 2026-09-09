  • 09.09.2026, 15:29:32
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  • OTS0156

Korosec zu Aktivpension: „Mehr Netto, mehr Anreiz, mehr Erfahrung“

Seniorenbundpräsidentin begrüßt Beschluss der „Aktivpension“ im Sozialausschuss

Wien (OTS) - 

Erfreut zeigt sich Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec über den heutigen Beschluss der „Aktivpension“ im parlamentarischen Sozialausschuss: „Damit sind wir der Gesetzwerdung einen weiteren Schritt näher“, sagt Korosec mit Verweis auf die bereits im Ministerrat beschlossene steuerlichen Entlastung für arbeitende Pensionistinnen und Pensionisten.

„Ich war hier Pionierin. Ich habe lange und hart dafür gekämpft, dass freiwilliges Arbeiten in der Pension attraktiv wird. Mit dem Freibetrag von 15.000 EUR pro Jahr ab 1.1.2027 und dem Wegfall der Dienstnehmerbeiträge zur Pensionsversicherung ist meine Forderung nach mehr Netto vom Brutto endlich umgesetzt. Wer in der Pension weiterarbeiten kann und will, soll steuerlich und bürokratisch entlastet werden.“

Für die Seniorenbundpräsidentin liegen die Vorteile auf der Hand: „Die Aktivpension verbindet individuelle Wahlfreiheit mit gesellschaftlichem Nutzen. Menschen können länger aktiv bleiben, ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben und gleichzeitig ihre finanzielle Situation verbessern. Davon profitieren nicht nur die Betroffenen, sondern auch Unternehmen und die gesamte Gesellschaft.“

Korosec sieht zwei Notwendigkeiten: „Erstens müssen wir Menschen, die arbeiten können und wollen, durch Gesundheitsförderung, Weiterbildung und altersgerechte Arbeitsplätze möglichst lange im Erwerbsleben halten. Zweitens müssen wir jenen, die nach Erreichen des Pensionsalters freiwillig weiterarbeiten wollen, einen echten finanziellen Anreiz geben. Genau hier setzt die Aktivpension an. Es ist doch absurd, 50 Jahre Wissen und Erfahrung aufzubauen – und dann ab einem Stichtag nicht mehr zu nutzen.“

„Es hat einen langen Atem gebraucht. Aber es war richtig, dranzubleiben. Jetzt wird aus einer jahrelangen Forderung ein konkreter Anreiz für Tausende Menschen – und aus Erfahrung zusätzliche Stärke für unseren Arbeitsmarkt.“

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Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
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