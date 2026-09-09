FPÖ – Brückl: „Perspektivlose Politik produziert perspektivlose Schüler“

Wien (OTS) -

„Die aktuellen PISA-Ergebnisse legen schonungslos offen, was an unseren Schulen passiert. Immer mehr junge Menschen verlieren nämlich Interesse, Motivation und den Glauben daran, dass sich Leistung überhaupt noch lohnt“, erklärte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

Wenn bereits ein Viertel der Jugendlichen Schule als Zeitverschwendung empfinde, die Leistungsbereitschaft deutlich zurückgehe und immer mehr Schüler dem Unterricht fernblieben, sei das ein bildungspolitisches Alarmsignal. „Die von NEOS-Bildungsminister Wiederkehr vielgepriesene Trendwende ist damit fulminant gescheitert. Von einem ohnehin niedrigen Niveau gestartet, wurde selbst dieses noch unterboten“, so Brückl.

„Perspektivlose Politik produziert perspektivlose Schüler. Junge Menschen brauchen Ziele, Zuversicht und das Gefühl, dass sich Lernen, Leistung und persönlicher Einsatz auszahlen. Stattdessen konfrontiert diese schwarz-rot-pinke Regierung eine ganze Generation mit klimatischen Weltuntergangsszenarien, Wirtschaftskrise, Kriegstreiberei, Wohlstandsverlust und der Botschaft, dass ihre Zukunft vor allem aus Verzicht bestehen wird. Wer jungen Menschen jede positive Zukunftserzählung nimmt, braucht sich nicht zu wundern, wenn irgendwann auch der Wille schwindet, für diese Zukunft zu lernen und Leistung zu bringen. Unsere Schulen müssen wieder Orte des Wissens, der Leistung und des Aufstiegs werden. Der NEOS-Minister hat eine Trendwende versprochen, aber das genaue Gegenteil geliefert. Diese Regierungskoalition ist rücktrittsreif. Neuwahlen jetzt“, so Brückl.