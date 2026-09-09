Raiffeisen NÖ-Wien stellt sich neu auf: Neue Konzernstruktur, um Kapitalmarktposition weiter zu stärken

Grafenegg (OTS) -

Im Zuge der heutigen ao. Raiffeisen Haupt- und Generalversammlung wurde der wegweisende Grundsatzbeschluss auf Eigentümerebene vom 20. Juli 2026 bestätigt: Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg. Gen.m.b.H. (Raiffeisen-Holding NÖ-Wien) wird rückwirkend zum 1. Jänner 2026 ihren gesamten Betrieb – insbesondere die Industriebeteiligungen – auf ihre 100%-Tochter Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) übertragen. Mit diesem Schritt werden die Anforderungen der Europäischen Zentralbank zur Governance-Struktur zwischen der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien umgesetzt. Davon unberührt bleiben die Beteiligungsverhältnisse an den beiden Unternehmen.

Ziel der neuen Governance-Struktur ist es, die Unternehmensgruppe noch effizienter und schlagkräftiger aufzustellen. Gleichzeitig soll die Transparenz für Investoren und den Kapitalmarkt erhöht und die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen werden. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist künftig als genossenschaftliche Finanzholding sowie 100%-Eigentümerin der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und damit als oberste Konzernspitze tätig.

“Mit diesem Strukturumbau folgen wir nicht nur der regulatorischen Anforderung, sondern stärken auch unsere Rolle als wesentlicher regionaler Impulsgeber. Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen. Denn der genossenschaftliche Förderauftrag bedeutet für uns, den wirtschaftlichen Erfolg direkt in die Region zurückfließen zu lassen und beide Unternehmen im Sinne unserer Mitglieder weiterzuentwickeln”, so Obmann Erwin Hameseder.

Die sogenannte Downstream-Abspaltung sieht kein Kostensparprogramm und keinen Personalabbau bei den insgesamt rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. “Es handelt sich um eine reine Strukturreform, die uns in den optimalen Leistungszustand bringen soll. Ein zentraler Vorteil ist der spürbare Effizienzgewinn, der durch eine noch engere Zusammenarbeit im gesamten Haus entsteht”, betont Generaldirektor Martin Hauer.

Stefan Jauk als Aufsichtsrat und Obmann-Stellvertreter gewählt

Im Rahmen der heutigen ao. Haupt- und Generalversammlung wurde Stefan Jauk zum Obmann-Stellvertreter der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und als Mitglied des Aufsichtsrats der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien gewählt.

Der 50-jährige Jurist wird, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Raiffeisen-Gremien im Mai 2027, die Nachfolge von Erwin Hameseder als Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie als Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien antreten.

Stefan Jauk bleibt bis zur geplanten Übernahme dieser Funktionen Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung.

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien im Portrait

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ist eine moderne Regional- und Universalbank und das Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Während sie sich als Raiffeisen Stadtbank Wien vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, sind die lokal tätigen, selbstständigen Raiffeisenbanken der führende Bankpartner in Niederösterreich. Zusammen betreuen sie 1,3 Millionen Kundinnen und Kunden. Als größte Aktionärin der Raiffeisen Bank International (RBI) ist die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien zudem ein wesentlicher Teil der Raiffeisen Bankengruppe Österreich.

Im Zuge der Downstream-Abspaltung übernimmt die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Beteiligungen in den Geschäfts- und Zukunftsfeldern Bank, Nahrungs- & Genussmittel, Gesundheit, Infrastruktur & Energie, Medien und Unternehmertum & regionale Verantwortung. Ziel ist es, gemeinsam mit den Menschen die Zukunft der Region zu gestalten.

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