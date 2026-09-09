FTI-Initiative: Innovationen für eine klimaneutrale und wettbewerbsfähige Industrie

Wien (OTS) -

Die Transformation der Industrie ist eine zentrale Voraussetzung für einen klimaneutralen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort. Mit der FTI-Initiative für die Transformation der Industrie unterstützt der Klima- und Energiefonds innovative Forschungs- und Demonstrationsvorhaben, die den Weg von der Forschung in den Markt beschleunigen. Für die Ausschreibung 2026 stehen ab sofort 19,5 Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), zur Verfügung. Die Initiative setzt dabei einen klaren Schwerpunkt auf die Transformation industrieller Prozesse in Richtung Klimaneutralität und auf die Stärkung der heimischen Produktion von Netto-Null-Technologien.

Die FTI-Initiative zahlt unmittelbar auf die österreichische Industriestrategie 2035 ein: Sie entspricht deren Maßnahme 10 „Transformation der Industrie“ und unterstützt die Umsetzung des Stärkefelds und der Schlüsseltechnologie 7 „Energie- und Umwelttechnologien“. Damit stärkt das Programm eine klimaneutrale Produktion, innovative Technologien und eine wettbewerbsfähige Industrie am Standort Österreich. Im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen Calls 2025 werden insgesamt 34 Innovationsprojekte gefördert, Detailinformationen finden Sie unter diesem Link: https://tinyurl.com/y9dmnz7y.

Innovationsminister Peter Hanke: „Die Transformation der Industrie braucht Forschung, technologische Entwicklung und den Schritt in die praktische Anwendung. Mit der FTI-Initiative schaffen wir dafür gezielte Unterstützung. Damit stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, fördern Innovationen aus Österreich und leisten einen konkreten Beitrag zur Umsetzung unserer Industriestrategie 2035.“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl: „Die FTI-Initiative schließt eine wichtige Lücke zwischen Forschung und Markt. Innovative Lösungen müssen rasch ihren Weg in die industrielle Anwendung finden. Die enge Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen spielt dabei eine zentrale Rolle.“

Schwerpunkte der FTI-Initiative für die Transformation der Industrie 2026

Im Zentrum stehen weiterhin F&E-Projekte und kombinierte Projekte. Gefördert werden Forschungs- und Demonstrationsvorhaben, die innovative Technologien und Systemlösungen bis zur Anwendung und Skalierung weiterentwickeln. Die FTI-Initiative schließt damit eine Lücke zwischen Forschungsprogrammen mit geringerer Technologiereife und der Umsetzungsförderung. Im Fokus steht insbesondere die experimentelle Entwicklung mit Demonstration und Pilotierung im realen Umfeld, um innovative Lösungen näher an die industrielle Anwendung und den Markt zu bringen.

Die Förderung setzt auf zwei Ebenen an: bei der Transformation industrieller Prozesse in Richtung Klimaneutralität sowie bei der Entwicklung und Fertigungsvorbereitung von Netto-Null-Technologien. Ziel ist es, energie- und prozessbedingte Treibhausgasemissionen zu reduzieren, nachhaltige Produktion von Schlüsseltechnologien „Made in Austria“ zu stärken und neue internationale Marktchancen zu erschließen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kooperation von Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Rahmen von Konsortialprojekten. Die Initiative soll damit den Technologietransfer beschleunigen und die Position österreichischer Unternehmen in internationalen Wertschöpfungsketten stärken.

Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen jeder Rechtsform, insbesondere des produzierenden Bereichs inkl. Energieversorgungsunternehmen, Technologieanbietende und Zulieferbetriebe entlang der Wertschöpfungskette sowie Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung. KMU und Start-ups sind eingeladen, sich an Konsortien mit Großunternehmen der produzierenden Industrie zu beteiligen.

NEFI als Anlaufstelle für Projektentwicklung und Vernetzung

Das im Rahmen der Ausschreibung 2023 geförderte Innovationslabor des Innovationsnetzwerks NEFI – New Energy for Industry ist nationale Anlaufstelle und internationales Tor für Innovationen „Made in Austria“ im Bereich der industriellen Klimaneutralität. NEFI vernetzt Industrie, Technologieanbietende und Wissenschaft, unterstützt bei der Entwicklung konkreter Projekte und begleitet den Wissenstransfer und das Impact Assessment der Projekte. Die sechs thematischen Innovation Hubs decken die Bereiche Elektrifizierung & Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, industrielle Symbiose, CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff, Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung sowie Flexibilisierung ab. Die Kontaktaufnahme mit NEFI bzw. den Innovation Hubs vor Antragstellung wird empfohlen, ist jedoch nicht verpflichtend.

Detailinformationen

Einreichungen sind ab sofort bis 10. März 2027, 12:00 Uhr, möglich.

Für potenzielle Einreicher:innen findet am 6. Oktober von 10 bis 11 Uhr eine kostenlose Online-Infoveranstaltung statt. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Zusätzlich gibt es für die Einreichung hilfreiche beantwortete FAQs unter:

https://www.klimafonds.gv.at/fti-initiative-transformation-der-industrie/FAQs

Die Projektanträge für die jeweiligen Ausschreibungsschwerpunkte müssen über die Einreichportale der FFG und der KPC eingereicht werden.

Details zum aktuellen Förder-Call finden Sie unter: www.klimafonds.gv.at/foerderung/fti-initiative-fuer-die-transformation-der-industrie-2026/

Leitfäden (Deutsch/Englisch) „FTI-Initiative für die Transformation der Industrie 2026“: https://www.klimafonds.gv.at/publikation/leitfaden-fti-initiative-tdi-2026/

Weiterführende Informationen

NEFI: https://www.nefi.at

NEFI Innovation Hubs: https://www.nefi.at/de/innovation-hubs