- 09.09.2026, 12:40:02
- /
- OTS0119
AVISO - Pressegespräch: „3 Frauen, 1 Forderung - Faire Chancen für Frauen 50+ auf dem Arbeitsmarkt“
Christine Mayrhuber, Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer über die alarmierende Entwicklung
Christine Mayrhuber, Vorsitzende der Alterssicherungskommission, Ingrid Korosec, Präsidentin des Seniorenbunds, und Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands, laden zu einem Pressegespräch ein.
Erstmals stehen mit Christine Mayrhuber, Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer drei Frauen an der Spitze der zentralen Institutionen der älteren Generation.
Sie verfolgen ein gemeinsames Ziel: mehr Jobs, mehr Chancen und mehr Respekt für Frauen 50+ auf dem Arbeitsmarkt.
Nach der Auftaktpressekonferenz am 10. Dezember 2025 und der Nachfolgepressekonferenz am 20. April 2026 bilanzieren sie die weitere Entwicklung, ziehen Schlüsse daraus und präsentieren ihre Forderungen.
Wann: Freitag, 11. September 2026
Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer
Uhrzeit: 10 Uhr
UAwg.
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN