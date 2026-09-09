EU-Musikmarkt wächst auf 6,0 Milliarden Euro

Wien (OTS) -

Die Musikbranche in der Europäischen Union wächst weiter: 2025 stiegen die Umsätze am Musikmarkt um 5,1 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro. Damit steht die EU für 21,3 Prozent des weltweiten Musikumsatzes. Zugleich zeigt der neue IFPI-Bericht „Music in the EU 2026“: Europas Musikmarkt verfügt über erhebliches weiteres Wachstumspotenzial.

Streaming bleibt der wichtigste Wachstumsmotor und machte 2025 rund 66 Prozent der europäischen Musikmarkt-Umsätze aus. Gleichzeitig liegt die Marktdurchdringung kostenpflichtiger Musikstreaming-Angebote in der EU mit 27 Prozent deutlich unter den Werten in den USA (54 Prozent) und UK (47 Prozent) – ein Hinweis auf das weiterhin vorhandene Wachstumspotenzial.

Labels investieren weltweit 8,3 Milliarden Euro in A&R und Marketing

Die Entwicklung wird durch anhaltende Investitionen der Musikunternehmen in Artists und Repertoire getragen. Weltweit investierten Musik-Labels 2025 9,3 Milliarden US-Dollar (8,3 Milliarden Euro) in A&R und Marketing. Damit werden neue Talente entdeckt, Finanzierung, Expertise und internationale Netzwerke bereitgestellt, um Künstlerinnen und Künstler dabei zu unterstützen, nachhaltige Karrieren aufzubauen.

Die Investitionen der Musikunternehmen umfassen auch Maßnahmen gegen Piraterie, Streaming-Betrug und den missbräuchlichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Bestehende Urheberrechts-Regeln wirksam durchsetzen

Die EU hat mit einem weltweit führenden Urheberrechtsrahmen und einer fortschrittlichen digitalen Gesetzgebung wichtige Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen. Die IFPI fordert politische Entscheidungsträger daher auf, bestehende Regeln konsequent durchzusetzen, verantwortungsvolle KI-Innovation durch wirksame Transparenzmaßnahmen zu unterstützen und sicherzustellen, dass Kreative ihre Rechte weiterhin wahrnehmen und wirtschaftlich von ihnen profitieren können.

Der Bericht „Music in the EU 2026“ wurde heute in Brüssel vorgestellt.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick: