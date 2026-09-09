FPÖ – Hafenecker: „Die Österreicher wollen einen Herbst der Neuwahlen und keinen Herbst der faulen Kompromisse der Verlierer-Ampel!“

Wien (OTS) -

„Diese Regierung ist längst am Ende und hält sich nur noch zum Zweck des Machterhalts auf ihrer XXL-Regierungsbank. Ein ‚Herbst der Ergebnisse‘ wäre nur einer mit dem Rücktritt dieser Verlierer-Ampel und Neuwahlen“, so reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA auf die Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Stocker, SPÖ-Vizekanzler Babler und NEOS-Außenministerin Meinl-Reisinger beim Doorstep vor dem Ministerrat. „Was Stocker heute als ‚Herbst der Ergebnisse‘ anpreisen will, ist in Wahrheit nichts anderes als ein ‚Herbst der faulen Kompromisse‘ dieser längst gescheiterten Verlierer-Ampel. Die Österreicher haben die Nase voll von diesem schwarz-rot-pinken Chaos und erwarten sich nur noch eines: Einen Herbst der Neuwahlen, um mit der FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl endlich die rot-weiß-rote Wende einzuleiten. Schwarz-Rot-Pink hat fertig“, so Hafenecker.

Besonders übel stoße den Menschen auf, wenn sich die Regierungsparteien auch noch dafür abfeiern, die Teuerung im Griff zu haben. „Kein einziger Bürger spürt davon etwas an der Supermarktkassa, bei der Stromrechnung oder an der Zapfsäule. Dort werden die Menschen dem Spritpreiswucher eiskalt ausgeliefert, während die Verlierer-Ampel ein Belastungspaket nach dem anderen schnürt, das Familien, Pensionisten und unsere Leistungsträger ausbluten lässt. Das ist eine Politik gegen die eigene Bevölkerung!“, kritisierte der FPÖ-Generalsekretär.

Dass in der Koalition aufgrund desaströser Umfragewerte längst Feuer am Dach sei, beweise vor allem die ÖVP mit ihren panischen Ankündigungen, erklärte Hafenecker: „In Wien flackern schon wieder die Lichter, entweder weil die ÖVP die Schredder oder die Kopiermaschine angeworfen hat. Zuerst kopiert die ÖVP unsere jahrelange Forderung nach einem Verbot des politischen Islam, gegen das sie sich bisher mit Händen und Füßen gewehrt hat. Und jetzt will sie plötzlich die ORF-Zwangssteuer abschaffen, die sie selbst mit den anderen Systemparteien den Bürgern aufgezwungen hat. Demnächst schon werden wir im Parlament sehen, wie ernst sie es meint – das wird die Nagelprobe. Ein Antrag von uns Freiheitlichen für ein Aus der ORF-Zwangssteuer liegt schon beschlussfertig vor. Das durchschaubare Manöver der ÖVP zeigt aber vor allem eines: Sie nimmt die Menschen nicht ernst, sondern schaut sie für so dumm an, dass sie jeden ihrer PR-Schmähs glaubt.“

Abschließend richtete Hafenecker einen klaren Appell an die Verlierer-Ampel: „Treten Sie zurück und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen! Österreich braucht eine Regierung, die für die eigene Bevölkerung arbeitet und die das Land wieder aus dem Sturzflug, auf den es Stocker, Babler und Meinl-Reisinger gesteuert haben, herausführt, auf einen soliden Erfolgskurs!“