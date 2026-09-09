McCafé Drinks: Österreichweiter Start für neue Getränkeplattform bei McDonald’s Österreich

Brunn am Gebirge (OTS) -

Alkoholfrei ist längst kein Plan B mehr: Die neue Generation an Getränken setzt auf Vielfalt, Geschmack und gemeinsame Momente. McDonald’s Österreich greift diese Entwicklung auf und startet eine neue Getränkeplattform im McCafé: Acht neue Drinks, die ganztägig für mehr Abwechslung sorgen – darunter fruchtige Refresher, spritzige Fizzer, belebende Energizer und cremige Coffee+-Specials.

„ Mit der neuen Getränkeplattform bringen wir gezielt Trends, neue Geschmackserlebnisse und eine große Auswahl in die heimischen Restaurants. Acht neue Getränke und ein Ziel: Mehr Spaß mit jedem Schluck, denn Getränke sind heute mehr als nur Begleitung zum Essen “, so Klaus Schmäing, Chief Marketing Officer von McDonald’s. So suchen Gäste bei alkoholfreien Getränken zunehmend nach sensorischer Abwechslung, Shareability und geschmacklichen Überraschungen wie etwa fruchtig-botanischen Geschmackskombinationen.

Acht neue McCafé Drinks in vier Kategorien

Das neue Line-up von McDonald’s Österreich umfasst vier Kategorien: Die Refresher verbinden fruchtigen Geschmack mit einer erfrischenden Note ohne Kohlensäure und gehen in den Sorten Strawberry Melon mit gefriergetrockneten Erdbeeren und Tropic Pineapple samt Bobas mit Erdbeergeschmack an den Start. Bei den Fizzern trifft das erfrischende Prickeln von Sprite Zero auf außergewöhnliche Geschmackskombinationen: Der Pink Dragonfruit & Sprite Zero Fizzer setzt mit Guave, Yuzu und Drachenfrucht besonders fruchtige Akzente, während der Cherry Kiss & Sprite Zero Fizzer mit fruchtigen Sauerkirschnoten und einem luftig-cremigen Cold Foam für einen überraschend vielschichtigen Genuss sorgt. Die beiden koffeinhaltigen Energizer wiederum bringen als Red Bull Blueberry Energizer und Red Bull Waldmeister Energizer den Energy Kick von Red Bull – beide optional auch mit Red Bull Zero – mit zwei überraschenden Geschmacksrichtungen zusammen. Die Coffee+ Specials ergänzen das Angebot um gekühlte Kaffee- und Matcha-Variationen mit Milch oder Haferdrink: Fans kommen mit dem Iced Latte Caramel, einer Arabica-Kaffee-Mischung mit gekühlter Milch, Eiswürfeln und Karamellsirup, und dem Iced Strawberry Matcha Latte mit fruchtiger Erdbeersauce auf ihre Kosten. Darüber hinaus sorgen zukünftig saisonale Highlights für noch mehr Abwechslung in den Bechern.

Vielfalt für jeden Geschmack: Zero-, Vegan- und Energy-Optionen

Die acht neuen Drinks sind ab 9. September 2026 österreichweit erhältlich, dabei stehen je nach Restaurantformat sechs oder alle acht Varianten zur Auswahl. Alle Getränke sind alkoholfrei und ganztägig (auch während des Frühstücks) erhältlich. Während die Fizzer grundsätzlich mit Sprite Zero zubereitet werden, gibt es bei den koffeeinhaltigen Energizern die Option, sie auch mit Red Bull Zero zu bestellen. Aus dem aktuellen Sortiment sind der Strawberry Melon Refresher, der Tropic Pineapple Refresher, Pink Dragonfruit & Sprite Zero Fizzer sowie die beiden Energizer vegan. Iced Latte Caramel und Iced Strawberry Matcha Latte können mit Haferdrink bestellt werden und sind dann ebenfalls vegan. Bestellt werden können die Getränke über Kiosk, Front Counter, McCafé, McDrive und Mobile Order & Pay, ausgenommen ist McDelivery.