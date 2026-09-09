Noch immer kein Schweine-Vollspaltenbodenverbot: VGT-Protest beim Ministerrat

Wien (OTS) -

Im Jahr 2022 beschloss die Regierung ein Verbot des Schweine-Vollspaltenbodens bis 2040 und des Firlefanz-Vollspaltenbodens „Gruppenhaltung Neu“ bis 2023. Mit 1. Juni 2025 wurde diese Entscheidung wieder aufgehoben. Zwar verkürzte man groß das Ablaufdatum für den konventionellen Vollspaltenboden auf 2034/2038, aber ersetzt ihn durch den euphemistisch titulierten Vollspaltenboden Neu, der in Wahrheit nur eine leicht abgeänderte Version des Vollspaltenbodens ohne merkbare Verbesserungen für die Schweine darstellt. Doch verblieben vom ursprünglichen Verbot ist im Tierschutzgesetz die Feststellung, dass nach Fertigstellung der Untersuchung von Strohhaltungsbetrieben bis Ende 2026 ein neuer Mindeststandard zur Schweinehaltung festgelegt werden muss. Deshalb protestierte der VGT heute anlässlich des ersten Ministerrats am Ballhausplatz in Wien, um die Regierung an ihr gesetzlich festgelegtes Versprechen zu erinnern, einen neuen Mindeststandard mit Stroh – und damit ein echtes Verbot des Vollspaltenbodens – zu erlassen. Mit dem Transparent „ÖVP – SPÖ – NEOS: Nicht vergessen, Schweine brauchen Stroh!“ wurde die Botschaft verbreitet.

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch dazu: „Die Zeit tickt, wir nähern uns dem Ende des Jahres 2026. Das Tierschutzgesetz ist eindeutig, in den nächsten Monaten muss etwas geschehen. Wenn die Regierung Steuergeld in ein Forschungsprojekt zur Strohhaltung von Schweinen investiert, um damit einen neuen Mindeststandard zu entwickeln, wie im Tierschutzgesetz explizit steht, dann wird dieser Mindeststandard mit Stroh sein müssen. Die meisten Länder der EU sind bereits weiter als Österreich in der Schweinehaltung, selbst in Dänemark, wo die größte Schweineindustrie Europas zu Hause ist, hat man deutliche Verbesserungen im Visier. Nur Österreich trottet hinterher. Es wird Zeit, dass wir jetzt unserem Ruf als Vorreiterland im Tierschutz gerecht werden und bei Schweinen einen neuen Mindeststandard schaffen, der den schrecklichen Vollspaltenboden beendet.“

Pressefotos (Copyright: VGT.at)