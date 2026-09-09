Anmeldung startet: Karriereplattform am Heldenplatz – Tag der Schulen 2026

Wien (OTS) -

Am 21. Oktober 2026 wird der Wiener Heldenplatz erneut zum Treffpunkt für Berufsorientierung: Bei der „Karriereplattform am Heldenplatz – Tag der Schulen“ können sich Schülerinnen und Schüler einen Überblick über Ausbildungsmöglichkeiten und Lehrberufe in Österreich verschaffen und direkt mit Unternehmen und Ausbilder/innen in Kontakt kommen. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), der Stadt Wien und der Bildungsdirektion für Wien vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) organisiert. Ab sofort können sich Schulklassen für die Teilnahme anmelden. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler/innen mit und ohne Migrationshintergrund ab der 7. Schulstufe und bietet ihnen einen praxisnahen Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich. Alle Informationen und Anmeldung unter www.karriereplattform.at/heldenplatz.

Was ist die Karriereplattform am Heldenplatz?

Die Karriereplattform am Heldenplatz ist eine jährlich stattfindende Bildungs- und Informationsveranstaltung, bei der Schüler/innen zahlreiche Ausbildungs- und Lehrberufe – von KFZ-Mechaniker/in über Köch/in bis hin zum/r Verwaltungsassistent/in – kennenlernen können. Vor Ort präsentieren zahlreiche öffentliche Einrichtungen und Unternehmen ihre Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten. Mit dabei sind unter anderem das Österreichische Bundesheer, das Bundesministerium für Bildung, die Stadt Wien, die Wiener Stadtwerke sowie Unternehmen wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Austrian Airlines, PORR, Spar und Hofer. Im Vorjahr nutzten rund 7.000 Schüler/innen diese Gelegenheit, sich über mehr als 70 Lehrberufe zu informieren und direkt mit Ausbildungsbetrieben ins Gespräch zu kommen.

Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Datum : Mittwoch, 21. Oktober 2026

: Mittwoch, 21. Oktober 2026 Uhrzeit : 08:00 – 14:00 Uhr

: 08:00 – 14:00 Uhr Ort: Heldenplatz, 1010 Wien

Welche Programmpunkte werden geboten?

Jugendliche können sich über rund 70 Lehrberufe und Ausbildungsmöglichkeiten informieren und direkt mit Ausbilder/innen sprechen. Zusätzlich können sie ihre Bewerbungsunterlagen professionell prüfen und kostenlose Bewerbungsfotos machen lassen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet Höhepunkte wie Helikopter- und Panzerbesichtigung, Military-Fitness-Parcours, der Führung „Denk:Mal Demokratie“ sowie eine interaktive Schnitzeljagd. Neben der Fahrzeugpräsentation der Blaulichtorganisationen bieten Die Helfer Wiens zudem eine Vorführung zum Thema „Brennen & Löschen“.

Jugendliche mit ausländischer Staatsbürgerschaft machen seltener eine Lehre

Der ÖIF legt dabei einen besonderen Fokus auf Jugendliche mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die in Lehrberufen unterrepräsentiert sind. Etwa 102.900 Lehrlinge waren im Jahr 2025 in Ausbildung. Fast 17.700 (17,2 %) davon waren ausländische Staatsangehörige, die restlichen rund 85.200 (82,8 %) waren österreichische Staatsangehörige. Nach einer Analyse des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung sind Lehrlinge ohne österreichische Staatsbürgerschaft in der Lehrlingsausbildung unterrepräsentiert und entscheiden sich seltener, einen Lehrberuf auszuüben als Österreicher/innen.

Anmeldung – Jetzt möglich!

Ab sofort können sich Schulklassen für die Teilnahme an der Karriereplattform am Heldenplatz anmelden. Die Anmeldung erfolgt online über www.karriereplattform.at/heldenplatz, wo alle relevanten Informationen zu Programm, Teilnahmebedingungen und organisatorischen Details zur Verfügung stehen. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Nach erfolgter Registrierung erhalten Schulen rechtzeitig vor der Veranstaltung alle notwendigen Informationen zum Ablauf und zur Teilnahme.