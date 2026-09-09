Wiener Börse erweitert global market: Erstmals mehr als 1.000 internationale Aktien in Wien handelbar

Wien (OTS) -

Ab heute sind im global market der Wiener Börse 45 weitere Aktien aus den Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 handelbar. Zu den Neuzugängen zählen bekannte internationale Unternehmen wie Accenture, DoorDash, KKR, Robinhood, Strategy (ehemals MicroStrategy), SanDisk sowie Neutron Holdings, der Betreiber der E-Scooter-Marke Lime. Mit dieser Erweiterung umfasst das Angebot im internationalen Segment erstmals mehr als 1.000 Wertpapiere aus 29 Ländern.

„Die Nachfrage nach internationalen Veranlagungsmöglichkeiten steigt kontinuierlich. Mit dem Ausbau unseres global market ermöglichen wir österreichischen Anlegerinnen und Anlegern den Zugang zu einigen der weltweit innovativsten und wirtschaftlich bedeutendsten Unternehmen. Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann sein Portfolio dadurch noch gezielter über Länder, Branchen und Geschäftsmodelle hinweg aufstellen," sagt Manuel Kurz, Deputy Head of Member Sales & Business Development der Wiener Börse.

Der global market ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, internationale Aktien über ihre heimische Bank oder ihren Online-Broker zu handeln, ohne für den Kauf an einen ausländischen Handelsplatz wechseln zu müssen. Dadurch fallen keine Auslandsspesen an, Handel und Abwicklung der Wertpapiere erfolgt in Euro. Lang & Schwarz sorgt als Market Maker für attraktive Preise und ermöglicht durch ausreichende Liquidität einen aktiven Börsenhandel.

Über die Wiener Börse

Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu globalen Märkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Notierte Unternehmen profitieren dort von maximaler Liquidität, Anlegern bietet sie als Marktführerin schnellen und günstigen Handel. Die Wiener Börse sammelt und verteilt Kursdaten und berechnet die wichtigsten Indizes für ein Dutzend Märkte der Region. Dank ihres einzigartigen Know Hows vertrauen auch die Nationalbörsen in Budapest, Laibach und Zagreb auf die IT-Dienstleistungen der Wiener Börse. Darüber hinaus ist sie an weiteren Energiebörsen und Clearinghäusern der Region beteiligt.