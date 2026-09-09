Eine starke Stimme für Kinderrechte: Mariam Battistelli wird UNICEF Österreich Ehrenbeauftragte

Wien (OTS) -

UNICEF Österreich begrüßt die international erfolgreiche Opernsängerin Mariam Battistelli als neue Ehrenbeauftragte. Künftig wird sie UNICEF Österreich dabei unterstützen, auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern weltweit aufmerksam zu machen und insbesondere jenen Kindern eine Stimme zu geben, die von Krisen, Konflikten und den Folgen des Klimawandels betroffen sind.

Mariam Battistelli zählt zu den renommierten jungen Opernsängerinnen Europas und steht regelmäßig auf bedeutenden internationalen Bühnen sowie auch in der Wiener Staatsoper. Ihre internationale Karriere und ihre persönliche Verbundenheit mit unterschiedlichen Kulturen machen sie zu einer starken Botschafterin für die Anliegen von Kindern weltweit.

„ Mit Mariam Battistelli gewinnt UNICEF Österreich eine engagierte und glaubwürdige Stimme für Kinderrechte. Durch ihre internationale Präsenz und ihre Fähigkeit, Menschen emotional zu erreichen, kann sie einen wertvollen Beitrag dazu leisten, das Schicksal von Kindern sichtbar zu machen, die oft zu wenig Aufmerksamkeit erhalten “, erklärt Christoph Jünger, Geschäftsführer UNICEF Österreich.

Zum Auftakt ihres Engagements richtete Mariam Battistelli den Blick auf Äthiopien. In einem Social-Media-Video macht sie auf die Situation von Kindern und Familien aufmerksam, die von den Folgen von Konflikten, klimabedingten Krisen, Hunger und Vertreibung betroffen sind. Obwohl Millionen Kinder Unterstützung benötigen, zählen solche langanhaltenden Notlagen häufig zu den sogenannten „vergessenen Krisen", die nur selten im Fokus der internationalen Berichterstattung stehen.

„ Es ist mir eine große Ehre, Ehrenbeauftragte von UNICEF Österreich zu werden. Kinder sind unsere Zukunft, und ich möchte meine Stimme dafür einsetzen, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen “, erklärt Mariam Battistelli.

Weltweit sind Millionen Kinder von humanitären Krisen betroffen. UNICEF arbeitet in mehr als 190 Ländern und Territorien daran, Kinder zu schützen und ihnen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Ernährung, sauberem Wasser und psychosozialer Unterstützung zu ermöglichen.

„ Kinder dürfen nicht vergessen werden, auch wenn andere Themen unsere Schlagzeilen beherrschen. Aufmerksamkeit ist oft der erste Schritt zu Hilfe. Wir freuen uns sehr, dass Mariam Battistelli UNICEF Österreich dabei unterstützen wird, auf die Situation der am stärksten benachteiligten Kinder aufmerksam zu machen “, sagt Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich.

Als Ehrenbeauftragte wird Mariam Battistelli UNICEF Österreich künftig bei ausgewählten Initiativen und Kampagnen begleiten und dazu beitragen, die Bedeutung von Kinderrechten und humanitärer Hilfe einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen.

Hinweis

Ein Foto von der Ernennung von Mariam Battistelli finden Sie hier.