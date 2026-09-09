- 09.09.2026, 09:30:34
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AVISO: Präsentation des Statistischen Jahrbuchs Migration & Integration mit Integrationsministerin Bauer
Am Freitag, den 11. September 2026 um 10 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Dr. Stephan Marik-Lebeck, Bereichsleiter Demographie und Gesundheit von Statistik Austria, zur Präsentation des „Statistischen Jahrbuchs - Migration und Integration 2026“ ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
10.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202444
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