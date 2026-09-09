AVISO: Präsentation des Statistischen Jahrbuchs Migration & Integration mit Integrationsministerin Bauer

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 11. September 2026 um 10 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Dr. Stephan Marik-Lebeck, Bereichsleiter Demographie und Gesundheit von Statistik Austria, zur Präsentation des „Statistischen Jahrbuchs - Migration und Integration 2026“ ins Bundeskanzleramt.



Termin für Medien:



10.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ



Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.30 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).